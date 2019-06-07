Судьи ошибочно засчитали победный гол в ворота «Бостона». «Сент-Луису» до победы в Кубке Стэнли остался один матч

«Не знаю, что сказать, было единоборство. Не знаю, что там произошло – я пошел за шайбой, а он упал», – говорил после игры Бозак. Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди был другого мнения: «Судьи пропустили чертово нарушение. Это просто вопиющий момент». Слова директора НХЛ по судейству Стивена Уолкома: «Судейские решения мы не комментируем, в каждой игре случаются сотни свистков. Судья не усмотрел нарушения в эпизоде».

Еще несколько моментов по игре:

• Капитан «Бостона» Здено Хара сыграл 17 минут в матче, несмотря на перелом челюсти – он не мог говорить, с большим трудом открывал рот, поэтому на вопросы прессы отвечал в письменном виде. Зал устроил ему мощную овацию. «Это был вдохновляющий для нас пример», – сказал Кэссиди.

• Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 38 из 39 бросков, у него 15 побед в нынешнем плей-офф – повторение рекорда лиги для вратарей-новичков . «Я бы мог говорить о его игре весь день», – восторгался партнер по команде Колтон Парайко.

• Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев за 15 минут совершил шесть силовых приемов – это лучший результат в команде вместе с Брэденом Шенном.

Шестой матч серии состоится 10 июня. Победа «Сент-Луиса» принесет ему Кубок Стэнли, в случае успеха «Бостона» 13 июня будет сыгран седьмой матч.