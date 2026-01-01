Бостон Селтикс

Дата основания
1946 г.
Достижения
17-кратный чемпион НБА
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Не только Карри сделал «Голден Стэйт» чемпионом НБА – это доказывают результаты в плей-офф
#Голден Стэйт Уорриорз
НБА чуть не развалилась из-за кокаина. Употребляла половина лиги: звезды теряли сознание, попадали под суд и даже умирали
#НБА
Самый высокий игрок НБА почти забросил трехочковый. Засчитано два очка, а скамейка все равно отпраздновала
#Тако Фолл
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство
#Ирландия
Канье Уэст – 👑. Смотрит НБА на 30-метровом экране
#Канье Уэст
Откуда взялась традиция резать сетку после побед. Тренеры баскетбола брали золотые ножницы, а в футбол тему принес Пике
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#баскетбол
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Художница объединила диснеевских персонажей и лого НБА. «Бостон» – Микки Маус, а «Милуоки» – Бэмби
#НБА
Турок из НБА лишен гражданства и разыскивается за поддержку лидера госпереворота. От него даже отрекся отец
#Энес Кантер
Уокер жестко вписался в одноклубника. Его увезли на скорой и диагностировали сотрясение мозга
#Кемба Уокер
Первый темнокожий баскетболист в Зале славы отказался от этого статуса. 44 года спустя он все-таки согласился!
#Билл Расселл
Первые трансферы НБА. Главное и быстро. Дюрэнт и Ирвинг – в «Бруклине», Хорворд – в «Филе»
#НБА
Защитник «Бостона» показал метлу в победной игре серии. Так выглядит доминирование
#НБА