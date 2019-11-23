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#Кемба Уокер #НБА #баскетбол #Бостон (б) #Денвер (б)

Уокер жестко вписался в одноклубника. Его увезли на скорой и диагностировали сотрясение мозга

23 ноября 2019, 12:13

Бостон

Главный эпизод из матча «Бостона» и «Денвера»: разыгрывающий «Селтикс» Кемба Уокер в конце второй четверти с столкнулся с одноклубником Шеми Оджелейем и свалился на паркет. Вот видео момента:

 Результат – Уокер пролежал несколько минут, держась за голову, после чего его унесли на носилках.

Главный тренер «Бостона» Брэд Стивенс сказал: «Я видел в его перед тем, как его отвезли на машине скорой. Он был в сознании и нормально отвечал на вопросы». Журналисты ESPN написали, что после обследования врачи подозревают у Уокера сотрясение мозга. Повторное обследование проведут уже в Бостоне, когда Уокер вернется вместе с командой домой (его уже выписали).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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