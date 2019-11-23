Уокер жестко вписался в одноклубника. Его увезли на скорой и диагностировали сотрясение мозга

Главный тренер «Бостона» Брэд Стивенс сказал: «Я видел в его перед тем, как его отвезли на машине скорой. Он был в сознании и нормально отвечал на вопросы». Журналисты ESPN написали, что после обследования врачи подозревают у Уокера сотрясение мозга. Повторное обследование проведут уже в Бостоне, когда Уокер вернется вместе с командой домой (его уже выписали).