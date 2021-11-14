Смолов и Головин пропустят первый стыковой матч к ЧМ-2022 из-за перебора желтых карточек

Россия проиграла Хорватии в матче десятого тура отбора к ЧМ-2022 и попала в стыковые игры, которые пройдут весной.

В стыках сыграют 10 вторых мест + две команды из Лиги наций. Они разделятся на три пути по четыре команды.

В каждом будет по два полуфинала и финал. Три победителя финальных матчей попадут на ЧМ-2022.

Нападающий Федор Смолов и полузащитник Александр Головин получили по желтой карточке и пропустят первый стыковой матч. Эту информацию по регламенту «Спорт-Экспрессу» подтвердили в ФИФА.