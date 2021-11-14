Россия
ЧМ-2022
Федор Смолов
Александр Головин
Хорватия
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#Россия #ЧМ-2022 #Хорватия #Федор Смолов #Александр Головин

Смолов и Головин пропустят первый стыковой матч к ЧМ-2022 из-за перебора желтых карточек

вчера, 19:47

Россия проиграла Хорватии в матче десятого тура отбора к ЧМ-2022 и попала в стыковые игры, которые пройдут весной.

  • В стыках сыграют 10 вторых мест + две команды из Лиги наций. Они разделятся на три пути по четыре команды.
  • В каждом будет по два полуфинала и финал. Три победителя финальных матчей попадут на ЧМ-2022.

Нападающий Федор Смолов и полузащитник Александр Головин получили по желтой карточке и пропустят первый стыковой матч. Эту информацию по регламенту «Спорт-Экспрессу» подтвердили в ФИФА.

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Спорт-Экспресс»
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