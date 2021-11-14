Россия
ЧМ-2022
Федор Смолов
Александр Головин
Хорватия
Смолов и Головин пропустят первый стыковой матч к ЧМ-2022 из-за перебора желтых карточек
вчера, 19:47
Россия проиграла Хорватии в матче десятого тура отбора к ЧМ-2022 и попала в стыковые игры, которые пройдут весной.
- В стыках сыграют 10 вторых мест + две команды из Лиги наций. Они разделятся на три пути по четыре команды.
- В каждом будет по два полуфинала и финал. Три победителя финальных матчей попадут на ЧМ-2022.
Нападающий Федор Смолов и полузащитник Александр Головин получили по желтой карточке и пропустят первый стыковой матч. Эту информацию по регламенту «Спорт-Экспрессу» подтвердили в ФИФА.
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