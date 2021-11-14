Россия ни разу не пробила в створ в матче против Хорватии. Такого не было четыре года

Россия проиграла Хорватии в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 и заняла второе место в группе. Теперь она сыграет в стыковых матчах.

Как устроены стыки за выход на ЧМ-2022 и кто будет соперниками России там

За весь матч Россия нанесла два удара, оба – мимо. Первый случился на 74-й минуте от Даниила Фомина.

Хорватия нанесла 19 ударов (пять – в створ). Единственный гол – автогол Федора Кудряшова.

Последний раз Россия ни разу не пробивала в створ за матч в 2017 году, когда проиграла Португалии на Кубке конфедераций-2017.

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