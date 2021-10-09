Украина
ЧМ-2022
Финляндия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Украина #ЧМ-2022 #Финляндия

Украины впервые выиграла в отборе к чемпионату мира-2022. До этого в пяти матчах она набрала пять очков

11 минут назад

Сборная Украина в отборе к ЧМ-2022:

Шестой матч Украина играла против Финляндии и впервые победила в отборе к ЧМ-2022 – 2:1.

Матч завершен
Финляндия
Пукки 29
1:2
Матч завершен
Украина
Ярмоленко 4
Яремчук 34
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Лидер Украины Малиновский не попадает в сборную из-за конфликта с тренером: он публично удивлялся его цитатам
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Украина
#ЧМ-2022
#Финляндия