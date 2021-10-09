Украина
ЧМ-2022
Финляндия
Украины впервые выиграла в отборе к чемпионату мира-2022. До этого в пяти матчах она набрала пять очков
11 минут назад
Сборная Украина в отборе к ЧМ-2022:
- Ничьи с Францией – 1:1 и 1:1.
- Ничья с Финляндией – 1:1 и 2:2.
- Ничья с Казахстаном – 1:1.
Шестой матч Украина играла против Финляндии и впервые победила в отборе к ЧМ-2022 – 2:1.
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