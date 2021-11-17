ЧМ-2022
Украина
#ЧМ-2022 #Украина
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Сборная Украины сыграла шесть ничьих в восьми матчах отбора. Это рекорд групп с пятью командами

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Сборная Украины завершила выступление в отборочной группе к ЧМ-2022. Из восьми матчей вничью она сыграла шесть.

Максимально к этому показателю в отборе к ЧМ подобралась только Словакия – у нее пять ничьих.

По шесть ничьих в квалификации к ЧМ было у Уэльса (к ЧМ-2002), Швейцарии и Израиля (к ЧМ-2006), Ирландии и Черногории (к ЧМ-2010), Азербайджана (к ЧМ-2014). Но все эти сборные проводили по десять матчей. 

Украина – восемь, и это рекорд среди групп с пятью командами в квалификациях к ЧМ.

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