ЧМ-2022
Украина
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Сборная Украины сыграла шесть ничьих в восьми матчах отбора. Это рекорд групп с пятью командами
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Сборная Украины завершила выступление в отборочной группе к ЧМ-2022. Из восьми матчей вничью она сыграла шесть.
- С Францией – 1:1 и 1:1.
- С Финляндией – 1:1 и 2:1.
- С Боснией – 1:1 и 2:0.
- С Казахстаном – 1:1 и 2:2.
Максимально к этому показателю в отборе к ЧМ подобралась только Словакия – у нее пять ничьих.
По шесть ничьих в квалификации к ЧМ было у Уэльса (к ЧМ-2002), Швейцарии и Израиля (к ЧМ-2006), Ирландии и Черногории (к ЧМ-2010), Азербайджана (к ЧМ-2014). Но все эти сборные проводили по десять матчей.
Украина – восемь, и это рекорд среди групп с пятью командами в квалификациях к ЧМ.
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