Румыния
Динамо Бухарест
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#Румыния #Динамо Бухарест

Тренер «Динамо» Бухарест перенес приступ во время матча. Он много курил и пил кофе, а фанаты требовали его уволить

22 июля 2019, 10:55

Во время матча чемпионата Румынии произошло страшное событие: примерно через 20 минут после начала игры «Динамо» − «Крайова», при счете 0:0, у главного тренера хозяев Эуджену Нягое случился сердечный приступ.

Тренера увезла машина скорой, и матч продолжился без него. К счастью, все, скорее всего, обойдется: уже в машине он открыл глаза.

Румынский журналист Эмануель Рошу, который и рассказал об инциденте, выделяет три фактора, из-за которых мог случиться приступ:

  • Между фанатами «Динамо» и руководством конфликт: болельщики требуют уволить Нягое
  • Тренер ничего не ел последние два дня из-за стресса
  • Он много курил и пил кофе

В дерби с «Крайовой» «Динамо» проиграло уже без тренера − 0:2.

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