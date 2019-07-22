Тренер «Динамо» Бухарест перенес приступ во время матча. Он много курил и пил кофе, а фанаты требовали его уволить

Во время матча чемпионата Румынии произошло страшное событие: примерно через 20 минут после начала игры «Динамо» − «Крайова», при счете 0:0, у главного тренера хозяев Эуджену Нягое случился сердечный приступ.

Тренера увезла машина скорой, и матч продолжился без него. К счастью, все, скорее всего, обойдется: уже в машине он открыл глаза.