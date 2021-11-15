ЧМ-2022
Румыния
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#ЧМ-2022 #Румыния

За Румынию сыграл 15-летний футболист в отборе к ЧМ-2022. Он самый молодой дебютант европейской сборной

6 часов назад

Румыния победила Лихтенштейн в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022 и заняла третье место в группе J.

На 82-й минуте в составе Румынии на поле вышел нападающий Энес Сали. На момент выхода ему исполнилось 15 лет и 264 дня.

Сали – самый молодой дебютант европейской сборной в официальных матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Мартин Эдегору из Норвегии, который тоже сыграл в 15 лет.

Сали выступает за «Фарул» из чемпионата Румынии. В этом сезоне он провел восемь матчей и забил один гол.

Матч завершен
Лихтенштейн
0:2
Матч завершен
Румыния
Ман 8
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Источник:
Goal
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