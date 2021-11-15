ЧМ-2022
Румыния
За Румынию сыграл 15-летний футболист в отборе к ЧМ-2022. Он самый молодой дебютант европейской сборной
6 часов назад
Румыния победила Лихтенштейн в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022 и заняла третье место в группе J.
На 82-й минуте в составе Румынии на поле вышел нападающий Энес Сали. На момент выхода ему исполнилось 15 лет и 264 дня.
Сали – самый молодой дебютант европейской сборной в официальных матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Мартин Эдегору из Норвегии, который тоже сыграл в 15 лет.
Сали выступает за «Фарул» из чемпионата Румынии. В этом сезоне он провел восемь матчей и забил один гол.
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