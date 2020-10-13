Андорра
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Страна
Андорра
Стадион
Эстади Насьонал
Тренер
Хесус Альварес Кольдо
Х. Кольдо
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В Андорре тоже бывают скандалы. Чиновники выгнали капитана сборной за критику, но тренер все равно его вызовет как протест
#Ильдефонс Лима
13 октября 2020, 19:48
У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?
#Евро-2020 (квалификация)
19 ноября 2019, 20:06
Год назад Пике приобрел клуб. Теперь он рвется в Сегунду, мечтает об ЛЧ и строит семейную атмосферу
#Жерар Пике
16 октября 2019, 16:36
Обалдеть, Андорра победила. В последний раз такое было в 2017-м
#Андорра
12 октября 2019, 00:14
# новости спорта
Андорра впервые в истории финишировала в группе не последней
19 ноября 2019, 15:15