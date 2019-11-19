Андорра
Евро-2020 (квалификация)
Футбол
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#Андорра #Футбол #Евро-2020 (квалификация)

Андорра впервые в истории финишировала в группе не последней

19 ноября 2019, 15:15

В октябре мы порадовались за счастливую Андорру, которая выиграла всего третий матч за все годы выступлений в квалификациях. В ноябре – следующее достижение. Сборная наконец-то ушла с последнего места, обогнав Молдавию по итогам группового этапа на одно очко.

• Победа над Молдавией – не единственный успех в отборе к Евро-2020. В ноябрьском матче в Албании Андорра сыграла вничью 2:2.

• Дубль оформил Кристиан Мартинес, который забивал за сборную еще в 2010-м в ворота Ирландии. Кстати, тогда это была квалификационная группа к Евро-2012, где играла и Россия.

• Андорра будет вспоминать этот турнир и из-за матча с Францией. Хоть и проиграли 0:3, зато вратарю Гомесу удалось вытащить пенальти после удара Гризманна.

www.imago-images.de / Global Look Press

• Даже если бы Андорра проиграла Албании (некрупно), то осталась бы пятой в группе. У нее было бы равенство очков с Молдавией, личные встречи – 1:0 и 0:1, значит, считалась бы разница мячей, которая хуже у молдаван. Хотя Молдавия вполне достойно сыграла в ноябре (по 1:2 от Франции и Исландии, причем французы забили победный гол только за 11 минут до конца).

• Интересно, что Андорра попала в единственную группу, где выступали сразу четыре участника Евро-2016 (Франция, Турция, Исландия, Албания).

Из 112 официальных матчей в квалификациях Андорра выиграла всего три. До Молдавии были победы над Венгрией (к ЧМ-2018) и Македонией (к ЧМ-2006).

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