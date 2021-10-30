Чимаев победил Джинглианга на турнире UFC 267. Он не пропустил ни одного удара

Хамзат Чимаев подрался с Ли Джинглиангом на UFC 267. Бой завершился уже в первом раунде. Чимаев победил удушающим приемом, не пропустив ни одного удара.

На взвешивании Чимаев не уложился в вес с первой попытки и показал нужный результат со второй попытки. Мы разбирали это в отдельном материале.

Чимаев провел в UFC три боя – все состоялись в 2020 году и завершились победами. Это его первый бой за год.