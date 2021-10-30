Джинглианг – Чимаев

Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
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