Джинглианг – Чимаев

Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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MMA
Результаты всех боев UFC 267
#UFC 267
MMA
Чимаев пропустил два удара за четыре боя в UFC. Статистика в последнем – 58:0
#Хамзат Чимаев
MMA
Чимаев имеет вторую серию по досрочным победам в UFC. Он ни разу за карьеру не завершал бой судейским решением
#Хамзат Чимаев
MMA
За четыре боя в UFC Чимаев провел в октагоне 13 минут и 14 секунд
#Хамзат Чимаев
MMA
Чимаев победил Джинглианга на турнире UFC 267. Он не пропустил ни одного удара
#Джинглианг – Чимаев
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
MMA
Главные участники турнира UFC 267
#UFC 267
MMA
Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева
#UFC 267
MMA
Проморолик турнира UFC 267. Анонсированы бои Яна, Чимаева и Махачева
#UFC 267
MMA
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
#UFC 267
MMA
Дата проведения турнира UFC 267
#UFC 267