Еще один русский боец дебютировал в UFC. Получил пощечину в перерыве, а потом проиграл из-за штрафа
Роман Богатов пришел в UFC через серию в десять побед подряд на профессиональном уровне. Соперник по дебютному бою в промоушене – 40-летний Леонардо Сантос. До этого он провел только четыре боя за последние пять лет. Между третьим и четвертым была пауза в три года.
Богатов проиграл Сантосу единогласным решением, но бой получился максимально насыщенным по событиям.
Так все развивалось:
Первый раунд. Богатов мощно начал, но дважды упал на скользком покрытии.
Второй раунд. Богатов пропускал удары и едва стоял на ногах, а в конце собрался и даже перевел Сантоса в партер. Когда он вернулся в угол, то получил пощечину для настроя и мотивацию: «Брат, вспомнил для чего ты здесь!»
Третий раунд. Чрезмерная активность Богатова привела к трем нарушениям правил. Два попадания в пах Сантосу = предупреждения. Вместо продолжения давления – удар коленом в голову. Из-за этого с Богатова сняли сразу два балла. Единственным шансом на победу в таких условиях оставался возможный нокаут.
Сантосу просто было больно. Характеристика всего боя Богатова – в двойном вопросе судьи после серии ударов не по правилам. «Что ты делаешь?»
Богатов после боя уже высказался в твиттере: «Они называют меня разрушитель шаров».