Роман Богатов
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Леонардо Сантос
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#Роман Богатов #MMA #UFC #Леонардо Сантос

Еще один русский боец дебютировал в UFC. Получил пощечину в перерыве, а потом проиграл из-за штрафа

12 июля, 05:50
Александр Плеханов

инстаграм Романа Богатова

Роман Богатов пришел в UFC через серию в десять побед подряд на профессиональном уровне. Соперник по дебютному бою в промоушене – 40-летний Леонардо Сантос. До этого он провел только четыре боя за последние пять лет. Между третьим и четвертым была пауза в три года.

Богатов проиграл Сантосу единогласным решением, но бой получился максимально насыщенным по событиям.

Так все развивалось:

Первый раунд. Богатов мощно начал, но дважды упал на скользком покрытии.

Второй раунд. Богатов пропускал удары и едва стоял на ногах, а в конце собрался и даже перевел Сантоса в партер. Когда он вернулся в угол, то получил пощечину для настроя и мотивацию: «Брат, вспомнил для чего ты здесь!»

Третий раунд. Чрезмерная активность Богатова привела к трем нарушениям правил. Два попадания в пах Сантосу = предупреждения. Вместо продолжения давления – удар коленом в голову. Из-за этого с Богатова сняли сразу два балла. Единственным шансом на победу в таких условиях оставался возможный нокаут.

Сантосу просто было больно. Характеристика всего боя Богатова – в двойном вопросе судьи после серии ударов не по правилам. «Что ты делаешь?»

Богатов после боя уже высказался в твиттере: «Они называют меня разрушитель шаров».

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