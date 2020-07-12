Еще один русский боец дебютировал в UFC. Получил пощечину в перерыве, а потом проиграл из-за штрафа

Роман Богатов пришел в UFC через серию в десять побед подряд на профессиональном уровне. Соперник по дебютному бою в промоушене – 40-летний Леонардо Сантос. До этого он провел только четыре боя за последние пять лет. Между третьим и четвертым была пауза в три года.

Богатов проиграл Сантосу единогласным решением, но бой получился максимально насыщенным по событиям.

Так все развивалось:

Первый раунд. Богатов мощно начал, но дважды упал на скользком покрытии.

Второй раунд. Богатов пропускал удары и едва стоял на ногах, а в конце собрался и даже перевел Сантоса в партер. Когда он вернулся в угол, то получил пощечину для настроя и мотивацию: «Брат, вспомнил для чего ты здесь!»