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Волков перед боем с Блэйдсом полтора года не дрался с сильными и тренировался дома в комнате под детскую
Волков выиграл прошлый бой, но его карьера сейчас в риске
Главное событие UFC on ESPN 11 – бой тяжеловесов Александра Волкова и Кертиса Блэйдса. Для Волкова это первый бой за семь месяцев и второй за полтора года. Сейчас его карьера застыла в вираже.
- Волков начал в UFC с четырех побед подряд. Затем – бой на том же ивенте, где бились Хабиб и Конор. Волков доминировал и лидировал по очкам, но пропустил нокаут в самом конце последнего раунда. Так он обнулил дорогу к чемпионству.
- Затем Волков слетел с боя против Алистара Оверима в Санкт-Петербурге. Официально – по здоровью. Но «Матч ТВ» наинсайдил, что Волков провалил допинг-тест.
- В ноябре-2019 Волков готовился к бою против Джуниора дос Сантоса. Но тот тоже слетел по здоровью. UFC дал Волкову на замену малоизвестного бойца вне топ-15. Волков победил, но это был не тот фон для возвращения спустя год.
Блэйдс в конце января победил того самого дос Сантоса и про Волкова сказал так: «Я сомневаюсь, что бой пройдет все пять раундов. В любом случае будет досрочное завершение. Я сломаю его».
Еще это важный бой, потому что его победитель станет претендентом на чемпионство.
Волков и Блэйдс – бойцы разных профилей. Первый – каратист, второй – борец. Сам Волков говорит, что Блэйдс полезет доминировать сразу: «Я раскрываюсь чуть позже: забираю инициативу со второго раунда».
Ответная оценка стиля Волкова от Блэйдса:
«Понимаю, что Волков эффективен в стойке, но при этом он не лучший грэпплер в мире. Я знаю свои возможности в грэпплинге. К тому же я в лучшей форме».
Волков готовится в самоизоляции: ездил на пробежки на дачу и живет в закрытом отеле UFC
Залы закрылись на карантин, поэтому к бою Волков тренировался дома. Дважды в неделю выезжал на дачу, а потом немного бегал в парках.
Вот как он сам описывает подготовку:
«Тренировался дома без спарринг-партнеров. Есть комната, которую еще не успели переоборудовать под детскую. Из зала утащил некоторую экипировку и снаряды, вот там и занимался. Поддерживал физическую форму, которую набрал на сборах в Таиланде и Москве. А когда мне сказали, что бой уже точно состоится в Лас-Вегасе – где-то за 3 недели до отъезда – открыли уже зал специально для меня и людей, которые помогали в подготовке. И 2 недели спарринговали и боролись, спарринговали и боролись».
Коронавирус повлиял не только на тренировки. Волков, как и все бойцы UFC перед летними ивентами, живет в закрытом отеле. Внутри номеров – маленькие кухни, еда и вода на первой время, маты для тренировок. Все, чтобы бойцы как можно меньше контактировали с персоналом и друг другом. Каждого дотошно тестируют на коронавирус и запрещают ходить по территории без маски.
Волков рассказывает, что легко прорвался сквозь границу. Таможенники пустили его как путешественника с рабочей визой. Зато у него отменились два рейса на обратный путь, поэтому он даже не знает, когда вернется.