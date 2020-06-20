Волков перед боем с Блэйдсом полтора года не дрался с сильными и тренировался дома в комнате под детскую

Волков выиграл прошлый бой, но его карьера сейчас в риске

Главное событие UFC on ESPN 11 – бой тяжеловесов Александра Волкова и Кертиса Блэйдса. Для Волкова это первый бой за семь месяцев и второй за полтора года. Сейчас его карьера застыла в вираже.

Волков начал в UFC с четырех побед подряд. Затем – бой на том же ивенте, где бились Хабиб и Конор. Волков доминировал и лидировал по очкам, но пропустил нокаут в самом конце последнего раунда. Так он обнулил дорогу к чемпионству.

Затем Волков слетел с боя против Алистара Оверима в Санкт-Петербурге. Официально – по здоровью. Но «Матч ТВ» наинсайдил, что Волков провалил допинг-тест.

В ноябре-2019 Волков готовился к бою против Джуниора дос Сантоса. Но тот тоже слетел по здоровью. UFC дал Волкову на замену малоизвестного бойца вне топ-15. Волков победил, но это был не тот фон для возвращения спустя год.

Блэйдс в конце января победил того самого дос Сантоса и про Волкова сказал так: «Я сомневаюсь, что бой пройдет все пять раундов. В любом случае будет досрочное завершение. Я сломаю его».

Еще это важный бой, потому что его победитель станет претендентом на чемпионство.

Волков и Блэйдс – бойцы разных профилей. Первый – каратист, второй – борец. Сам Волков говорит, что Блэйдс полезет доминировать сразу: «Я раскрываюсь чуть позже: забираю инициативу со второго раунда».