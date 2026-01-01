Роман Богатов

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Каким был первый турнир UFC на «Бойцовском острове»
#UFC
Еще один русский боец дебютировал в UFC. Получил пощечину в перерыве, а потом проиграл из-за штрафа
#Роман Богатов
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