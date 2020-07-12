Каким был первый турнир UFC на «Бойцовском острове»

UFC 251 – первый турнир UFC под названием «Бойцовский остров». На весь ближайший месяц бои запланированы на острове в Абу-Даби – отсюда и название. Красочная презентация прилагается. Для промоушена это важно: можно проводить турниры с минимальными ограничениями из-за коронавируса (но фанатов все равно нет).

Атмосфера вокруг: