UFC
MMA
Камару Усман
Петр Ян
Роман Богатов
Алекс Волкановски
Дэйви Грант
Роуз Намаюнас
Поделиться:
Комментарии:
0
#UFC #MMA #Петр Ян #Камару Усман #Алекс Волкановски #Роман Богатов #Дэйви Грант #Роуз Намаюнас

Каким был первый турнир UFC на «Бойцовском острове»

12 июля, 09:35
Александр Плеханов

твиттер UFC

UFC 251 – первый турнир UFC под названием «Бойцовский остров». На весь ближайший месяц бои запланированы на острове в Абу-Даби – отсюда и название. Красочная презентация прилагается. Для промоушена это важно: можно проводить турниры с минимальными ограничениями из-за коронавируса (но фанатов все равно нет).

Атмосфера вокруг:

Результаты вообще всех боев – по ссылке.

На UFC 251 прошли сразу три титульных поединка. Все интересные итоги:

  • Петр Ян – второй чемпион UFC из России (третий, если считать Тактарова). Он нокаутировал Жозе Альдо в пятом раунде и продлил победную серию в легчайшем весе до семи боев.
  • Камару Усман выиграл уже 12 боев подряд. Он защитил титул в полусреднем весе в бою с Хорхе Масвидалем. Масвидаль продержался пять раундов, хотя заявился только за шесть дней до поединка. Усман не проигрывает никому:
  • Алекс Волкановски победил Макса Холлоуэя раздельным решением. Волкановски выдал серию из 19 побед подряд.
  • В женских поединках Аманда Рибас быстро победила Пейдж ВанЗант, а Роуз Намаюнас –   Джессику Андраде. У Намаюнас тоже было раздельное решение, а еще она переживает за нос и глаз.
  • В совсем ранних прелимах Дэйви Грант выиграл у Мартина Дэя, а потом хорошо поблагодарил Дэйну Уайта: «Только вернулся из больницы. В двух местах сломана челюсть, сломан нос. Но спасибо, Дэйна, что все это со мной произошло».
  • Так мощно завершился дебют в UFC Иржи Прохазки. Он нокаутировал Волкана Оздемира во втором раунде.
  • У русских бойцов все так: Муслим Салихов победил Элизеу Дос Сантоса, Максим Гришин проиграл Марчину Тыбуре. Заметнее остальных выступил Роман Богатов – у него и штрафные баллы, и пощечина от тренера. Но все равно поражение.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Истории вокруг боев UFC 251
Главный визажист UFC борется с раком: Джонс и Порье помогли деньгами, Намаюнас продаст форму
62:1 – так Ян доминировал над Альдо в последнем раунде
Ян победил Альдо – в неудобной стойке и с отбитой ногой
Еще один русский боец дебютировал в UFC. Получил пощечину в перерыве, а потом проиграл из-за штрафа
«Ян, поздравляю, но ты отстой и злая картошка». Сехудо – главный комментатор боя Яна и Альдо
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#UFC
#MMA
#Петр Ян
#Камару Усман
#Алекс Волкановски
#Роман Богатов
#Дэйви Грант
#Роуз Намаюнас