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Камару Усман
Петр Ян
Роман Богатов
Алекс Волкановски
Дэйви Грант
Роуз Намаюнас
Каким был первый турнир UFC на «Бойцовском острове»
12 июля, 09:35
UFC 251 – первый турнир UFC под названием «Бойцовский остров». На весь ближайший месяц бои запланированы на острове в Абу-Даби – отсюда и название. Красочная презентация прилагается. Для промоушена это важно: можно проводить турниры с минимальными ограничениями из-за коронавируса (но фанатов все равно нет).
Атмосфера вокруг:
Результаты вообще всех боев – по ссылке.
На UFC 251 прошли сразу три титульных поединка. Все интересные итоги:
- Петр Ян – второй чемпион UFC из России (третий, если считать Тактарова). Он нокаутировал Жозе Альдо в пятом раунде и продлил победную серию в легчайшем весе до семи боев.
- Камару Усман выиграл уже 12 боев подряд. Он защитил титул в полусреднем весе в бою с Хорхе Масвидалем. Масвидаль продержался пять раундов, хотя заявился только за шесть дней до поединка. Усман не проигрывает никому:
- В совсем ранних прелимах Дэйви Грант выиграл у Мартина Дэя, а потом хорошо поблагодарил Дэйну Уайта: «Только вернулся из больницы. В двух местах сломана челюсть, сломан нос. Но спасибо, Дэйна, что все это со мной произошло».
- Так мощно завершился дебют в UFC Иржи Прохазки. Он нокаутировал Волкана Оздемира во втором раунде.
- У русских бойцов все так: Муслим Салихов победил Элизеу Дос Сантоса, Максим Гришин проиграл Марчину Тыбуре. Заметнее остальных выступил Роман Богатов – у него и штрафные баллы, и пощечина от тренера. Но все равно поражение.
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