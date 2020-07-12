Ян победил Альдо – в неудобной стойке и с отбитой ногой
Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо в пятом раунде титульного боя. Теперь Ян – второй чемпион UFC из России. Он продлил серию побед до семи боев – это рекорд для легчайшего веса. Бой не был легким: Ян много готовился по тактике и не форсировал события. Поединок с Альдо стал для него первым боем из пяти раундов в UFC. До этого Ян дрался пять раундов только в ACB.
Сам Ян рассказал о сложностях в интервью после боя: «Знал, что это будет сильный соперник. Потому мы не форсировали, Альдо чуть отбил ногу переднюю, потому пришлось не в своей стойке драться. Но мы это сделали. Спасибо всем огромное. Надо было максимально поддавливать, в первой половине боя я старался меньше работать, чтобы он больше вымотался. С третьего раунда начал работать я, и по чуть-чуть начали его разбирать».
До нокаута все было спорно. Ян точно проиграл второй раунд – именно там Альдо отбил ему ногу и вынудил поменять стойку. Общий счет до пятого раунда 3:1 в пользу Яна, либо ничья 2:2. Версии разные: команда Альдо говорила ему о ничьей, так пишет и MMA Fighting, а бывший чемпион Генри Сехудо пульнул в твиттер однозначное мнение о доминировании Яна.
Таким был момент окончания боя. Ян свалил Альдо уже в начале пятого раунда, а дальше методично добивал. Альдо продержался больше трех минут, но потом вмешался уже судья. Петр Ян нанес 194 значимых удара – такого в легчайшем весе еще не было.
Так Ян праздновал победу:
В интервью Ян поздравил всю Россию и рассказал о дополнительной мотивации – ей оказалось рождение ребенка: