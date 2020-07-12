Ян победил Альдо – в неудобной стойке и с отбитой ногой

Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо в пятом раунде титульного боя. Теперь Ян – второй чемпион UFC из России. Он продлил серию побед до семи боев – это рекорд для легчайшего веса. Бой не был легким: Ян много готовился по тактике и не форсировал события. Поединок с Альдо стал для него первым боем из пяти раундов в UFC. До этого Ян дрался пять раундов только в ACB.

Сам Ян рассказал о сложностях в интервью после боя: «Знал, что это будет сильный соперник. Потому мы не форсировали, Альдо чуть отбил ногу переднюю, потому пришлось не в своей стойке драться . Но мы это сделали. Спасибо всем огромное. Надо было максимально поддавливать, в первой половине боя я старался меньше работать, чтобы он больше вымотался. С третьего раунда начал работать я, и по чуть-чуть начали его разбирать».

До нокаута все было спорно. Ян точно проиграл второй раунд – именно там Альдо отбил ему ногу и вынудил поменять стойку. Общий счет до пятого раунда 3:1 в пользу Яна, либо ничья 2:2. Версии разные: команда Альдо говорила ему о ничьей, так пишет и MMA Fighting, а бывший чемпион Генри Сехудо пульнул в твиттер однозначное мнение о доминировании Яна.