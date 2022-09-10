Хамзат Чимаев
UFC
Нейт Диас
Поделиться:
Полный кард турнира UFC 279, где подерутся Диас, Фергюсон и Чимаев
0
В Лас-Вегасе состоится турнир UFC 279. Изначально главным боем там был заявлен поединок Хамзат Чимаев – Нейт Диас. Потом Чимаев провалил взвешивание, а Диас отказался от боя.
В итоге Чимаев и Диас подерутся на UFC 279, но с другими соперниками. Так выглядит официальная раскладка по всем боям турнира UFC 279.
Основной кард
- Диас – Фергюсон
- Чимаев – Холланд;
- Джинглианг – Родригез;
- Алдана – Чиассон;
- Уокер – Куцелаба.
Прелимы
- Даводу – Эроса;
- Алмейда – Туркалдж;
- Тюлюлин – Пикетт;
- Коллье – Барнетт.
Ранние прелимы
- Виана – Вульф;
- Энхелигер – Алатенг;
- Мартинез – Рид;
- Уикс – Лайнесс.
Все бои турнира UFC 279 можно посмотреть онлайн на сайте «Матч ТВ». Прямой эфир на тв начнется 11 сентября в 05:00 по Москве.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые