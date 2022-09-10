Полный кард турнира UFC 279, где подерутся Диас, Фергюсон и Чимаев

В Лас-Вегасе состоится турнир UFC 279. Изначально главным боем там был заявлен поединок Хамзат Чимаев – Нейт Диас. Потом Чимаев провалил взвешивание, а Диас отказался от боя.

В итоге Чимаев и Диас подерутся на UFC 279, но с другими соперниками. Так выглядит официальная раскладка по всем боям турнира UFC 279.

Основной кард

Диас – Фергюсон

Чимаев – Холланд;

Джинглианг – Родригез;

Алдана – Чиассон;

Уокер – Куцелаба.

Прелимы

Даводу – Эроса;

Алмейда – Туркалдж;

Тюлюлин – Пикетт;

Коллье – Барнетт.

Ранние прелимы

Виана – Вульф;

Энхелигер – Алатенг;

Мартинез – Рид;

Уикс – Лайнесс.

Все бои турнира UFC 279 можно посмотреть онлайн на сайте «Матч ТВ». Прямой эфир на тв начнется 11 сентября в 05:00 по Москве.