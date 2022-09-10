Хамзат Чимаев
UFC
Нейт Диас
#Хамзат Чимаев #UFC #Нейт Диас
Поделиться:

Полный кард турнира UFC 279, где подерутся Диас, Фергюсон и Чимаев

0

В Лас-Вегасе состоится турнир UFC 279. Изначально главным боем там был заявлен поединок Хамзат ЧимаевНейт Диас. Потом Чимаев провалил взвешивание, а Диас отказался от боя.

В итоге Чимаев и Диас подерутся на UFC 279, но с другими соперниками. Так выглядит официальная раскладка по всем боям турнира UFC 279.

Основной кард

  • Диас – Фергюсон
  • Чимаев – Холланд;
  • Джинглианг – Родригез;
  • Алдана – Чиассон;
  • Уокер – Куцелаба.

Прелимы

  • Даводу – Эроса;
  • Алмейда – Туркалдж;
  • Тюлюлин – Пикетт;
  • Коллье – Барнетт.

Ранние прелимы

  • Виана – Вульф;
  • Энхелигер – Алатенг;
  • Мартинез – Рид;
  • Уикс – Лайнесс.

Все бои турнира UFC 279 можно посмотреть онлайн на сайте «Матч ТВ». Прямой эфир на тв начнется 11 сентября в 05:00 по Москве.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хамзат Чимаев
#UFC
#Нейт Диас