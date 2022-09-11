Диас пять лет раскручивал бой с Фергюсоном – сам отказывался из-за денег, а теперь красиво завершил карьеру в UFC

Диас и Фергюсон пять лет ждали этого боя – теперь он может стать последним для обоих

История между ними началась в 2017-м. Тогда UFC впервые задумался об организации боя Диас – Фергюсон. В тот момент от него отказался Диас: «UFC хочет, чтобы я дрался с Фергюсоном. Я с радостью принял этот бой, а затем от него отказался. Я все время говорю о деньгах. Если дело не в деньгах, то зачем вообще делать такой бой? Когда я прислал отказ, то меня проигнорировали».

Фергюсон тогда шел на длительной победной серии, а Диас отходил от двух боев с Конором (выиграл и проиграл). Именно к ним Фергюсон делал отсылку и накидывал обращения, когда говорил о Диасе: «Плохая бывшая девушка. Могу описать буквально: неприятный привкус во рту. Если ты выиграл или проиграл, ты должен двигаться дальше, чувак. Не бойся меня, братан».

В итоге Диас и Фергюсон не подрались в тот год. Сам Диас вообще выдержал паузу в три года, но его третий бой с Конором так и не состоялся. Потом Фергюсон и Диас попали на один турнир. Тогда Фергюсон разошелся в твиттере, где несколько раз матом высказался о Диасе и его карьере. Пришлось пояснять контекст для окружающих: «Это был просто легкий стеб».