Диас пять лет раскручивал бой с Фергюсоном – сам отказывался из-за денег, а теперь красиво завершил карьеру в UFC
В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 279. Изначально он продавался через бой Чимаев – Диас. Главный по медийности боец в UFC против легендарного спортсмена, который в последнее время почти не дрался и часто проигрывал. Этим боем Диас еще и завершал бы текущий контракт с UFC. Чимаев же получал шанс на выход к будущей борьбе за титул и продление яркой победной серии.
Бой Чимаев – Диас так и не состоялся. Вместо этого UFC перевернул весь кард:
- Диас – Фергюсон;
- Чимаев – Холланд.
Самый странный турнир UFC: судороги из-за весогонки, драка перед пресс-конференцией, слабые продажи трансляций
Все началось с отмененной пресс-конференции перед UFC 279. Уайт вышел и сказал, что так надо для безопасности. Журналисты сразу выяснили: все случилось из-за потасовки. Со стороны команд Чимаева и Диаса в ней участвовали около 100 человек. Драка началась из-за слов Холланда о бороде Чимаева (хотел побрить бесплатно). Тот ударил Холланда ногой в грудь.
Затем Чимаев провалил взвешивание – показал перевес в 3,5 килограмма. Через час ничего не изменилось, но Дэйна Уайт заранее готовился к худшему. Он объяснил ситуацию судорогами: «Чимаев начал весогонку, а потом почувствовал судороги по всему телу. Такого не было в последние лет десять. Доктор решал, может ли Чимаев продолжать сгонять вес. Он отказал».
Тони Фергюсон легко выскочил на замену Чимаеву в бою с Диасом. Только объяснил это через отсылки к продажам трансляций. Напоминаем: бойцы в UFC получают от них проценты. Фергюсон сказал: «Я пришел, чтобы попробовать спасти UFC 279. У турнира плохо складываются дела с продажами». Тогда же Фергюсон пристыдил фанатов за слабое внимание к бою Чимаев – Диас.
На самом турнире UFC 279 Чимаев легко выиграл бой у Холланда. Он уже в первом раунде провел успешный удушающий прием. Интересно, что Кевин Холланд не нанес ни одного удара за время боя с Чимаевым. В главном бою UFC 279 Диас в итоге победил Фергюсона – для него это уже пятое поражение подряд. Их поединок завершился гильотиной от Диаса в четвертом раунде.
Кажется, UFC изначально ошибся с расстановкой бойцов по карду. Нейт Диас рассказывал, что драться с Чимаевым прямо сейчас он совсем не хотел. Фанаты писали во время анонсов о желании увидеть бой Диас – Фергюсон. И грустили о почти нулевых шансах Диаса в бою с таким мощным Чимаевым. Случай с весогонкой помог UFC исправить кард – от этого выиграли все.
Дэйна Уайт высказался по ситуации. И как раз сослался на фанатов, которые повлияли на расстановку бойцов на UFC 279: «Люди всегда хотели этого боя. Диас и Фергюсон подерутся сейчас, а потом Нейт покинет UFC». Уайт напомнил, что Диас так и не продлил контракт с UFC. Сам Диас объяснял это так: промоушен не выполнил его условия по контрактам для других бойцов.
Диас и Фергюсон пять лет ждали этого боя – теперь он может стать последним для обоих
История между ними началась в 2017-м. Тогда UFC впервые задумался об организации боя Диас – Фергюсон. В тот момент от него отказался Диас: «UFC хочет, чтобы я дрался с Фергюсоном. Я с радостью принял этот бой, а затем от него отказался. Я все время говорю о деньгах. Если дело не в деньгах, то зачем вообще делать такой бой? Когда я прислал отказ, то меня проигнорировали».
Фергюсон тогда шел на длительной победной серии, а Диас отходил от двух боев с Конором (выиграл и проиграл). Именно к ним Фергюсон делал отсылку и накидывал обращения, когда говорил о Диасе: «Плохая бывшая девушка. Могу описать буквально: неприятный привкус во рту. Если ты выиграл или проиграл, ты должен двигаться дальше, чувак. Не бойся меня, братан».
В итоге Диас и Фергюсон не подрались в тот год. Сам Диас вообще выдержал паузу в три года, но его третий бой с Конором так и не состоялся. Потом Фергюсон и Диас попали на один турнир. Тогда Фергюсон разошелся в твиттере, где несколько раз матом высказался о Диасе и его карьере. Пришлось пояснять контекст для окружающих: «Это был просто легкий стеб».
Расклады между Диасом и Фергюсоном поменялись к 2022 году. Тогда их боя просил уже сам Диас, но UFC ему отказывал. Сейчас можно увидеть кучу твитов, где другие бойцы радуются за свободу Диаса. UFC занимался тщательным подбором соперника для заключительного боя Диаса. Цель: выиграть максимум внимания. Поэтому Фергюсон появился в карьере Диаса только сейчас.
Так они повели себя после боя:
Диас рассказал о временном завершении карьеры в UFC сразу после боя с Фергюсоном. Его планы: найти себя в другом деле, стать там лучшим, а затем вернуться в UFC за поясом. Диасу 37 лет. С 2007 года он был связан с UFC и проектами промоушена. Пять поражений подряд ставят под вопрос и дальнейшую карьеру Фергюсона. До этой серии он не проигрывал в UFC с 2012-го.