Нейт Диас

Дата рождения
16 апреля 1985 г.
Инфо
Американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в легкой и полусредней весовых категориях
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Диас пять лет раскручивал бой с Фергюсоном – сам отказывался из-за денег, а теперь красиво завершил карьеру в UFC
#Нейт Диас
Что будет дальше в трио Хабиб-Конор-Порье. Вернется ли Хабиб? Реален ли третий бой Конор – Порье? Причем тут Диас и Чендлер?
#Конор – Порье
Мир реагирует на победу Конора – в цитатах, твитах и мемах про плечо
#UFC
«Он плохой засранец». Трамп пришел на UFC – все недовольны
#Дональд Трамп
UFC показала лицо Диаса после рассечения и наложенных швов
#Нейт Диас
Масвидаль выиграл титул главного засранца UFC, но расстроился из-за такой победы
#Нейт Диас
Нейт Диас – ниндзя UFC с уникальной системой подготовки. Больше 15 лет продвигает веганство, курит марихуану (лечебную) и участвует в триатлонах
#Нейт Диас