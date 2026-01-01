Нейт Диас

Дата рождения
16 апреля 1985 г.
Инфо
Американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в легкой и полусредней весовых категориях
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MMA
Полный кард турнира UFC 279, где подерутся Диас, Фергюсон и Чимаев
#Хамзат Чимаев
MMA
Где смотреть бой Чимаев – Диас: во сколько прямая трансляция, UFC 279 11 сентября
#Хамзат Чимаев
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MMA
Масвидаль и Диас хотят реванша. Уайт уже сказал, что его не будет
#Дэйна Уайт