«Для них я просто н***р на продажу»: Майк Тайсон спорит с сериалом о себе – и сам готовит другой фильм о себе с Джейми Фоксом в главной роли
Майк Тайсон раскритиковал стриминговый сервис Hulu, который 25 августа выпускает сериал о его жизни. Тайсон сказал, что не был вовлечен в создание сериала: «Hulu – это потоковая версия рабовладельца. Они украли историю мою жизни и не заплатили мне. Кто-то должен быть уволен из Hulu. Продюсеры лгали моим друзьям, говоря, что я поддерживал несанкционированный сериал о своей жизни. Для них я просто н***р на продажу».
Когда о сериале было объявлено в феврале 2021 год Тайсон тоже реагировал и назвал его «глухим культурным незаконным присвоением.
Сервис Hulu никаких официальных комментариев пока не дал. Но до этого продюсеры сериала говорили: «Мы просто хотим рассказать непредвзятую историю, чтобы зрители сами решали, что они думают или чувствуют. Оспаривая то, что люди думают, что они знают о Майке, и надеясь, что они уйдут из сериала с чем-то еще, о чем следует подумать».
Кто такие Hulu и что за сериал про Тайсона они готовят?
Это стриминговый сервис по подписке, принадлежащий The Walt Disney Company. Для общего доступа в США он был запущен в 2008 году. Самые большие фильмы и сериалы, которые выходили на Hulu: «Горячие жены», Сложные люди», «Кураторы общаги», «Без обязательств», «Восточный лос Хай», «11.22.62», «Путь», «Рассказ служанки».
25 августа сервис выпускает сериал «Майк», в котором будет рассказана история жизни Тайсона как на ринге, так и за его пределами. Что говорят создатели:
«Это динамичная и противоречивая историю Майка Тайсона. Сериал из восьми эпизодов исследует его бурные взлеты и падения. Как он стал любимым спортсменом мира, а потом изгоем. Сосредоточив внимание на Майке, сериал исследует класс в Америке, расу в Америке, славу и власть СМИ, женоненавистничество, разделение богатства, обещание американской мечты и, в конечном счете, нашу собственную роль в формировании истории Майка.
«Майк» – это несанкционированный и бескомпромиссный взгляд на жизнь Майка Тайсона. И это одна дикая поездка».
Тайсона-подростка сыграет актер Би Джей Майнор, молодого – Итан Баррет, а главную роль взрослого Тайсона – Треванте Роудс. Кто еще из актеров будет в сериале: Скотт Макдональд, Керри Симс, Рассел Хорнсби, Харви Кейтель, Лора Харриер, Ли Юбэнкс.
Треванте Роудс, наиболее известный по роли в фильме «Лунный свет», мощно подготовился к главной роли. В трейлере видно, насколько он стал большим и накаченным.
Еще несколько инсайдов от издания Deadline:
• Это будет «несанкционированный и беспрепятственный взгляд на жизнь Майка Тайсона». Сериал охватывает широкий круг тем из жизни боксера. Он содержит фрагменты из личной жизни Тайсона, карьеры, популярности, его состояний, неудач. А также о его пребывании в тюрьме.
• Сериал также показывает реалии фанатизма, денег и власти. Он о темных секретах, которые скрываются за прославленным образом американской мечты. Еще будут тревожные сцены, в которых герой Тайсона находится в страданиях и ярости.
• Будет линия про брак Тайсона с Робинс Гивенс. Они прожили вместе восемь месяцев в 1989 году. Известный факт, что Тайсон бил Робин Гивенс.
В тизере герой Майка Тайсона в детстве бегает по улицам. Сцена движется через последовательность визуальных эффектов, изображающих его ребенком, подростком и взрослым бойцом. Видео резко переворачивается на несколько ракурсов, изображая различные эпизоды из жизни главного героя.
Чтобы посмотреть сериал, понадобится подписка на сервис Hulu, которая стоит 6,99 долларов в месяц. Или подписка на пакет Disney +, который стоит 13,99 долларов в месяц.
Оказывается, Тайсон участвует в другом телепроекте о своей жизни
Над ним работают продюсер Джейми Фокс (он же играет главную роль), сценарист Колин Престон и режиссер Антуан Фукуа, который уже снимал фильм про боксера – «Меня зовут Мухаммед Али».
Фильм (или сериал – пока неизвестно) будет называться «Тайсон». Сам Майк Тайсон принимает в нем активное участие:
«Я давно хотел рассказать свою историю. С недавним запуском Legends Only League и воодушевлением болельщиков после моего возвращения на ринг кажется, что это идеальный момент. Этот сериал не только отразит мой профессиональный и личный путь, но также вдохновит и развлечет зрителя».
Известно, что в проекте будет участвовать Мартин Скорсезе (правда, пока непонятны степень его влияния и роль). И Тодд Филлипс (режиссер «Джокера» и «Мальчишника в Вегасе»). Джейми Фокс говорил, что усердно готовился к этой роли и что это скорее будет фильмом, чем сериалом. Еще над проектом работают Рик Йорн, Ян Монтоне, Чак Пачеко, Джеймс Барнетт, Софи Уоттс, Джон Райан-младший и Кики Тайсон.
Работа над фильмом несколько раз буксовала из-за постоянных смен продюсеров и режиссеров. Поэтому пока о дате выпуска и всем прочем ничего неизвестно. Но есть версии, что премьера состоится либо на Netflix, либо на Amazon.
Что еще известно про уже скандальный сериал, который выйдет на Hulu
Сценарист Стивен Роджерс недавно говорил:
«На самом деле мы не могли с ним поговорить, потому что его права на жизнь уже были отобраны. Поэтому это никогда не обсуждалось. Я надеюсь, что если он посмотрит сериал, то изменит свое мнение.
Будучи сценаристом, мне не очень нравится полагаться только на один источник. Мне по душе проводить исследования и получать разные мнения, а затем сочинять историю вокруг всего этого. Я не люблю быть обязанным только одному человеку».
Что ответил Тайсон:
«Это наглая ложь. Отобранные права на историю моей жизни истекли много лет назад. Hulu и кто-либо из их надменной команды никогда не пытались вступать в какие-либо переговоры со мной.
Они говорят, что эта история – исследование чернокожего человека. Это больше похоже на эксплуатацию чернокожего человека. Hulu думает, что их следы заметают, нанимая черных жертвенных ягнят, чтобы они играли роль подставных лиц для их ограбления с черного хода. Это ужасно. Я навсегда запомню это вопиющее пренебрежение моим достоинством».