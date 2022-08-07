«Для них я просто н***р на продажу»: Майк Тайсон спорит с сериалом о себе – и сам готовит другой фильм о себе с Джейми Фоксом в главной роли

Майк Тайсон раскритиковал стриминговый сервис Hulu, который 25 августа выпускает сериал о его жизни. Тайсон сказал, что не был вовлечен в создание сериала: «Hulu – это потоковая версия рабовладельца. Они украли историю мою жизни и не заплатили мне. Кто-то должен быть уволен из Hulu. Продюсеры лгали моим друзьям, говоря, что я поддерживал несанкционированный сериал о своей жизни. Для них я просто н***р на продажу».

Когда о сериале было объявлено в феврале 2021 год Тайсон тоже реагировал и назвал его «глухим культурным незаконным присвоением.

Сервис Hulu никаких официальных комментариев пока не дал. Но до этого продюсеры сериала говорили: «Мы просто хотим рассказать непредвзятую историю, чтобы зрители сами решали, что они думают или чувствуют. Оспаривая то, что люди думают, что они знают о Майке, и надеясь, что они уйдут из сериала с чем-то еще, о чем следует подумать».