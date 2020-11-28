Майк Тайсон и Рой Джонс старше 50, но выходят на бой. Почему им разрешили? Это опасно? В какой они форме?

У них особые правила?

Президент WBC Маурисио Сулейман говорил, что его беспокоит отсутствие шлемов у Тайсона и Джонса. Организатор боя Райан Кавана уточнил правила: счет, нокаут, победитель, восемь раундов – по две минуты каждый.

«Перчатки на двенадцать унций, без головного убора. Все по-настоящему», – подтвердил Джонс. «Они не понимают, что чем дольше Майк сохраняет свежесть, тем опаснее это будет для меня. Мне нужно побыстрее лишить его свежести, чтобы миновать опасную зону», – добавил он позже.

Возраст, безопасность и все подобное. Как они на это реагируют?

Еще в июле в интервью ESPN Тайсон заявил: «Мы оба уверенные в себе профессиональные бойцы. Мы сможем позаботиться о себе в восьмираундовом выставочном бою. Мы будем в порядке, не сомневайся. Ларри Холмс совершил один из лучший камбэков в истории. Прошел всю дистанцию с двумя великими чемпионами, которые были намного младше него. Поверь, друг, я не умру».