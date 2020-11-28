Майк Тайсон и Рой Джонс старше 50, но выходят на бой. Почему им разрешили? Это опасно? В какой они форме?
54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс подерутся за титул WBC Frontline Battle.
Тайсон регулярно обновляет инстаграм с роликами о подготовке к поединку. За неделю до боя он выглядел так:
Тренировки усиленные – даже тренером тут быть опасно:
К битве усердно готовился и Джонс.
Интенсивность на уровне:
У них особые правила?
Президент WBC Маурисио Сулейман говорил, что его беспокоит отсутствие шлемов у Тайсона и Джонса. Организатор боя Райан Кавана уточнил правила: счет, нокаут, победитель, восемь раундов – по две минуты каждый.
«Перчатки на двенадцать унций, без головного убора. Все по-настоящему», – подтвердил Джонс. «Они не понимают, что чем дольше Майк сохраняет свежесть, тем опаснее это будет для меня. Мне нужно побыстрее лишить его свежести, чтобы миновать опасную зону», – добавил он позже.
Возраст, безопасность и все подобное. Как они на это реагируют?
Еще в июле в интервью ESPN Тайсон заявил: «Мы оба уверенные в себе профессиональные бойцы. Мы сможем позаботиться о себе в восьмираундовом выставочном бою. Мы будем в порядке, не сомневайся. Ларри Холмс совершил один из лучший камбэков в истории. Прошел всю дистанцию с двумя великими чемпионами, которые были намного младше него. Поверь, друг, я не умру».
А Джонс? Он тоже оптимистичен: «Мы всю жизнь занимаемся делом, где нужно терпеть удары. Так что же опасного для нас? Сейчас столько людей умирают от одного только коронавируса. Мы готовы рисковать своим здоровьем не только ради благотворительности, но и ради развлечения, когда у людей его нет».
Что говорят специалисты, глядя на их тренировки?
Бывший боец UFC и Bellator Чейл Соннен предположил, что не все будет честно: «Тайсон не только использовал допинг раньше, но и делает это прямо сейчас. Он будет драться с Роем Джонсом на препаратах, которые повышают продуктивность».
Бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар посмотрел видео тренировок и сделал вывод: «Рой, кажется, стал медленнее, а его стиль основывался на скорости. Стиль Тайсона основывался на мощи, и он выглядит так, будто не терял ее».
Мнение бойца Bellator Чейка Конго: «Рой мобилен, Тайсон опасен, но не страшен». Тим Джонсон, тяжеловес Bellator говорит о наблюдениях за тренировками: «Тайсон все еще обладает безумной силой».
Журналист CBCSports Морган Кэмпбелл обеспокоен: «Медицина подтверждает, что мозг людей среднего возраста особенно уязвим для травм, которые наносит бокс». Он сомневается, что два бойца 50+ избегут серьезных травм, и называет бой авантюрой.
А что думают врачи?
Со слов Тайсона – все нормально. Вот что он рассказалESPN: «Они просканировали мой мозг перед боем. Доктор, сканировавший головы других разных бойцов, не мог поверить, что у меня такой сохранившийся мозг. Для бойца. Вообще, это так интересно: он может видеть части мозга, например, сказать – вот тут много активности, и ее надо снизить».
Более интересно мнение специалиста. Благотворительная организация Headway помогает людям с черепно-мозговыми травмами. Заместитель гендиректора Headway Люк Григгс считает бой опасной идеей:
«Старея, мы становимся более уязвимыми, и нашему мозгу требуется больше времени, чтобы оправиться от любой травмы. Бой выставочный, но что бы ни случилось, они все равно будут пытаться ударить друг друга. Любой удар по голове потенциально может быть смертельным. Это неправильно и просто опасно».