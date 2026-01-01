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Майк Тайсон
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Майк Тайсон
Дата рождения
30 июня 1966 г.
Достижения
Победил 11 бойцов за титул чемпиона мира в тяжёлом весе.
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