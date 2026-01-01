Майк Тайсон

Дата рождения
30 июня 1966 г.
Достижения
Победил 11 бойцов за титул чемпиона мира в тяжёлом весе.
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Бокс
Тайсон анонсировал бой с Холифилдом. Он состоится 29 мая
#Майк Тайсон
Бокс
Бой Тайсона и Джонса принес более 50 млн долларов с продаж платных трансляций
#Тайсон – Джонс
Бокс
Майк Тайсон проведет еще один выставочный бой
#Майк Тайсон
Бокс
Майк Тайсон и Рой Джонс получили отдельные чемпионские пояса за ничью
#Тайсон – Джонс
Бокс
Рой Джонс передал привет россиянам после боя с Тайсоном
#Рой Джонс
Бокс
Рой Джонс: «Если моей семье все понравилось, то есть смысл повторить что-то подобное»
#Тайсон – Джонс
Бокс
Тайсон и Рой Джонс провели бой вничью, уйдя с ринга без объявления решения судей
#Тайсон – Джонс
Бокс
Джейк Пол нокаутировал Нэйта Робинсона перед боем Майк Тайсон – Рой Джонс
#Джейк Пол
Бокс
Баду Джек победил Блейка Маккернана перед боем Майк Тайсон – Рой Джонс
#Баду Джек
Бокс
Где смотреть бой Майк Тайсон – Рой Джонс
#Тайсон – Джонс
Бокс
Во сколько бой Майк Тайсон – Рой Джонс
#Тайсон – Джонс
Бокс
Майк Тайсон и Рой Джонс сдали допинг-тесты по программе VADA
#Тайсон – Джонс
Бокс
Формат боя Тайсон – Джонс: восемь раундов по две минуты, нокаут разрешен
#Тайсон – Джонс
Бокс
Прогноз на бой Тайсон – Джонс
#Тайсон – Джонс
Бокс
Где пройдет бой Майк Тайсон – Рой Джонс
#Тайсон – Джонс
MMA
Хабиб – о сравнении с легендами: «Мохаммед Али на другом уровне, Тайсон – почти. Вряд ли смогу приблизиться»
#Хабиб – Гейджи
Бокс
Бой Тайсона и Роя Джонса перенесен на 28 ноября
#бокс
Бокс
Тайсон и Рой Джонс подерутся 12 сентября
#Майк Тайсон
Бокс
Тайсон отказался от 18-миллионного боя с Силвой
#Майк Тайсон
Бокс
Тайсон пришел на рестлерское шоу и спровоцировал драку
#Майк Тайсон
Бокс
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Бриггс сказал, что будет драться с Тайсоном
#Майк Тайсон