Тайсон – Джонс
бокс
Майк Тайсон
Рой Джонс
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#Тайсон – Джонс #Майк Тайсон #Рой Джонс #бокс

Майк Тайсон и Рой Джонс сдали допинг-тесты по программе VADA

час назад

Об этом рассказал исполнительный директор Атлетической комиссии штат Калифорнии. VADA – это не то же самое, что WADA. WADA – независимая обязательная комиссия для профессиональных спортсменов. VADA – это добровольное антидопинговое агентство. 

Тест Тайсона и Джонса показали отрицательный результат.

  • Бой пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с субботы на воскресенье 29 ноября. Ориентировочное время начала – 5:30 мск.
  • Бой будет выставочным за WBC Frontline Battle.
  • В России бой покажет телеканал «РЕН ТВ».

 

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