Майк Тайсон и Рой Джонс сдали допинг-тесты по программе VADA

Об этом рассказал исполнительный директор Атлетической комиссии штат Калифорнии. VADA – это не то же самое, что WADA. WADA – независимая обязательная комиссия для профессиональных спортсменов. VADA – это добровольное антидопинговое агентство.

Тест Тайсона и Джонса показали отрицательный результат.