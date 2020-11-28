Тайсон – Джонс
бокс
Майк Тайсон
Рой Джонс
Майк Тайсон и Рой Джонс сдали допинг-тесты по программе VADA
час назад
Об этом рассказал исполнительный директор Атлетической комиссии штат Калифорнии. VADA – это не то же самое, что WADA. WADA – независимая обязательная комиссия для профессиональных спортсменов. VADA – это добровольное антидопинговое агентство.
Тест Тайсона и Джонса показали отрицательный результат.
- Бой пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с субботы на воскресенье 29 ноября. Ориентировочное время начала – 5:30 мск.
- Бой будет выставочным за WBC Frontline Battle.
- В России бой покажет телеканал «РЕН ТВ».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые