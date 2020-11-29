Баду Джек победил Блейка Маккернана перед боем Майк Тайсон – Рой Джонс

В разогревочном поединке перед боем Майка Тайсона и Роя Джонса сошлись Баду Джек и Блейк Маккернан.

Несколько фактов о них:

Джек – чемпион мира в среднем весе и полутяжелом весе. До боя с Маккернаном у него восемь титульных боев подряд.

В карьере 37-летнего Джека всего было 11 поединков до боя с Маккернаном: шесть побед, три поражения и две ничьи.

Блейк Маккернан пришел в бокс в 2010-м в 33-летнем возрасте. До этого он служил в армии – был на контракте 3,5 года, один из которых провел в Ираке. Там он был пулеметчиком.

В карьере Маккернана было 13 боев (до Джека) – ни одного поражения.

Джек с первых минут давил Маккернана, прижимал его к канатам, но за все восемь раундов так и не отправил его в нокаут. Джек победил по очкам, это единогласное решение судей.