Тайсон – Джонс
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#Тайсон – Джонс #Рой Джонс #Майк Тайсон #бокс

Формат боя Тайсон – Джонс: восемь раундов по две минуты, нокаут разрешен

35 минут назад

Майк Тайсон и Рой Джонс проведут выставочный бой. Он начнется в ночь с 28 на 29 ноября.

Где пройдет бой Майк Тайсон – Рой Джонс

Райан Кавана – совладелец платформы Triller, которая организует бой. Он рассказал о его формате:

  • Восемь раундов по две минуты
  • Нокаут разрешен
  • 12-унцовые перчатки
  • WBC выберет победителя

Энди Фостер из Атлетической комиссии штата Калифорния говорил перед этим, что официальных судей не будет. Хотя WBC и пригласит каких-то из них удаленно. Он объяснял, что победителя не объявят.

Тайсон и Джонс подерутся за специальный титул WBC Black Lives Matter.

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