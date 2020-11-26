Тайсон – Джонс
бокс
Майк Тайсон
Рой Джонс
Формат боя Тайсон – Джонс: восемь раундов по две минуты, нокаут разрешен
35 минут назад
Майк Тайсон и Рой Джонс проведут выставочный бой. Он начнется в ночь с 28 на 29 ноября.
Где пройдет бой Майк Тайсон – Рой Джонс
Райан Кавана – совладелец платформы Triller, которая организует бой. Он рассказал о его формате:
- Восемь раундов по две минуты
- Нокаут разрешен
- 12-унцовые перчатки
- WBC выберет победителя
Энди Фостер из Атлетической комиссии штата Калифорния говорил перед этим, что официальных судей не будет. Хотя WBC и пригласит каких-то из них удаленно. Он объяснял, что победителя не объявят.
Тайсон и Джонс подерутся за специальный титул WBC Black Lives Matter.
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