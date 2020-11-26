Формат боя Тайсон – Джонс: восемь раундов по две минуты, нокаут разрешен

Майк Тайсон и Рой Джонс проведут выставочный бой. Он начнется в ночь с 28 на 29 ноября.

Где пройдет бой Майк Тайсон – Рой Джонс

Райан Кавана – совладелец платформы Triller, которая организует бой. Он рассказал о его формате:

Восемь раундов по две минуты

Нокаут разрешен

12-унцовые перчатки

WBC выберет победителя

Энди Фостер из Атлетической комиссии штата Калифорния говорил перед этим, что официальных судей не будет. Хотя WBC и пригласит каких-то из них удаленно. Он объяснял, что победителя не объявят.

Тайсон и Джонс подерутся за специальный титул WBC Black Lives Matter.