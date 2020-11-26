Прогноз на бой Тайсон – Джонс

Организатор боя Райан Кавана рассказал о правилах боя. Главное отличие от профессиональных поединков – время в раундах и 12-унцовые перчатки. Бой рассчитан на восемь раундов по две минуты. Возможен и разрешен нокаут.

Майку Тайсону 54 года. Последний поединок он провел в июне 2005 года. Рою Джонсу 51 год. Он завершил карьеру только в 2018-м.

Преимущества каждого из них описал Эвандер Холифилд: «Тайсон может перебить Джонса тяжелыми ударами. Но у Джонса есть скорость. Что будет, если он поймает Тайсона?»

Тайсон и Джонс усиленно готовятся уже несколько месяцев. Изначально бой планировался на сентябрь, но был перенесен для повышения доходов.