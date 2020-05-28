Майк Тайсон
рестлинг
Крис Джерико
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#Майк Тайсон #Крис Джерико #рестлинг

Тайсон пришел на рестлерское шоу и спровоцировал драку

28 мая 2020, 11:15

Майк Тайсон был гостем на шоу All Elite Wrestling’s Dynamite. Вместе с ним туда пришли Витор Белфорт, Генри Сехудо и Рашад Эванс. Все они поучаствовали в массовой драке.

Так они появились:

Тайсон подошел к Крису Джерико и разорвал на себе футболку. Потом он толкнул Джерико:

Дальше Джерико много психовал. Он вызвал Тайсона на бой.

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