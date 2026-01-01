Oxxxymiron

Дата рождения
31 января 1985 г.
Настоящее имя
Мирон Янович Федоров
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Музыка
Oxxxymiron выпустил новый трек – второй за неделю
#Oxxxymiron
Музыка
Oxxxymiron выпустил новый альбом «Красота и Уродство»: где слушать. В нем 22 трека
#Oxxxymiron
Музыка
Оксимирон анонсировал релиз альбома 1 декабря. Он выйдет вслед за микстейпом со старыми песнями
#Oxxxymiron
Музыка
Новый альбом Oxxxymiron «Смутное время» 2021 (но это не совсем альбом): где слушать
#Oxxxymiron
Музыка
Новый альбом Oxxxymiron называется «Cмутное время»
#Oxxxymiron