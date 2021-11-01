Oxxxymiron
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#Oxxxymiron

Новый альбом Oxxxymiron называется «Cмутное время»

01 ноября, 13:02

Oxxxymiron показал новый клип «Кто убил Марка?» Это десятиминутное видео с его новым треком. В конце видео показана эта картинка:

ютуб-канал Oxxxymiron

«Смутное время» – надпись на ней. Части картинки Oxxxymiron ранее показывал у себя в твиттере и инстаграме. Он удалил все посты в инстаграме перед публикацией клипа.

За карьеру Oxxxymiron выпустил два студийных альбома – «Вечный жид» (2011) и «Горгород» (2015).

В 2017-м Oxxxymiron публиковал такой твит. Тогда фанаты подумали, что так он оценил год. Теперь видят в этом старую отсылку к новому альбому:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Мы подробно разбирали ситуацию с выходом его нового альбома
Oxxxymiron выпускает альбом. 7 доказательств
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