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Музыкант
Oxxxymiron
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Oxxxymiron
Дата рождения
31 января 1985 г.
Настоящее имя
Мирон Янович Федоров
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Лента
Материалы
Новости
Осознаем баттл Оксимирона и Славы КПСС пять лет спустя: что он оставил после себя, почему мы это любили – и куда все это делось
2
#Oxxxymiron
12 августа, 12:24
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Что происходило внутри баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС и не попало на видео – рассказывают те, кто смотрел все живьем
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12 августа, 12:22
Игра: как вы помните текст баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС пять лет спустя
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12 августа, 12:21
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Что нужно знать про фильм «Жена Чайковского», который попал в Канны: среди актеров Оксимирон, сценарий написан десять лет назад, сцены слиты в соцсетях
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14 апреля, 22:36
Как начинался русский ютуб 15 лет назад: первое видео – клип на 300 просмотров, нарезки приколов и голы, Гоблин и Оксимирон
#ютуб и тв
06 апреля, 19:45
Как фильм с Оксимироном «Ампир V» постоянно переносится: 11 лет производства, суды с «Фондом кино», деньги от криптоинвесторов
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26 марта, 15:31
Oxxxymiron в день рождения завел тикток. Вместо танцев – монолог на три минуты: за звездами «мы еще придем», возвращаться в медиаполе пока не решил
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31 января, 19:50
Что думаешь про альбом Оксимирона? Здесь пять разных мнений
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03 декабря 2021, 00:20
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Бабангида − важный персонаж русского рэпа. Как он повлиял на культуру, почему был уникальным и куда исчез
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30 апреля 2020, 10:00
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Секреты сериала «Бандитский Петербург»: персонажи взяты с реальных бандитов, все снято одной камерой, главный герой набит у Оксимирона
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#Бандитский Петербург
19 января, 23:37
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Разбираем 13 сложных кусков нового альбома Оксимирона «Красота и Уродство»
#Oxxxymiron
02 декабря 2021, 20:26
«Шульман всего на семь лет старше Оксимирона». Как страна реагирует на новый альбом «Красота и Уродство» в первый день прослушивания
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02 декабря 2021, 16:45
Как вы знаете тексты Оксимирона. Сложный тест для внимательных слушателей
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30 ноября 2021, 19:50
17 первых наблюдений о новом альбоме Oxxxymiron «Красота и Уродство»: темы, отсылки, камео
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02 декабря 2021, 02:30
Обложку нового альбома Oxxxymiron сделал Борис Гребенщиков. Он мечтал о песне с ним и дружил с его детьми
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02 декабря 2021, 00:38
«Мы переживем это смутное время». Oxxxymiron вместо альбома выпустил микстейп старых треков – и все соцсети таааак шумят 😤
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12 ноября 2021, 12:18
Бывшая девушка Оксимирона обвинила его в психологическом давлении, изменах и доведении до депрессии – на момент встречи ей было 15. Разбор истории
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03 ноября 2021, 17:31
Генич на «Давай поженимся». Благодаря Оксимирону мы увидели это великое видео спустя 13 лет
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02 ноября 2021, 18:33
Почему новый десятиминутный клип Oxxxymiron – самый резонансный трек в его карьере. И как его понимать
#Oxxxymiron
01 ноября 2021, 16:00
Oxxxymiron выпускает альбом. 7 доказательств
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01 ноября 2021, 02:00