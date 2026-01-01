Oxxxymiron

Дата рождения
31 января 1985 г.
Настоящее имя
Мирон Янович Федоров
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Новости
Игра: угадайте клип Оксимирона по одному кадру
#Oxxxymiron
Осознаем баттл Оксимирона и Славы КПСС пять лет спустя: что он оставил после себя, почему мы это любили – и куда все это делось
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#Oxxxymiron
2
Что происходило внутри баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС и не попало на видео – рассказывают те, кто смотрел все живьем
#Слава КПСС
Игра: как вы помните текст баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС пять лет спустя
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#Oxxxymiron
10
Что нужно знать про фильм «Жена Чайковского», который попал в Канны: среди актеров Оксимирон, сценарий написан десять лет назад, сцены слиты в соцсетях
#кино
Как начинался русский ютуб 15 лет назад: первое видео – клип на 300 просмотров, нарезки приколов и голы, Гоблин и Оксимирон
2
#ютуб и тв
2
Как фильм с Оксимироном «Ампир V» постоянно переносится: 11 лет производства, суды с «Фондом кино», деньги от криптоинвесторов
#кино
Что думаешь про альбом Оксимирона? Здесь пять разных мнений
#Oxxxymiron
Oxxxymiron через книги: какая литература на него повлияла + полный список всех книг, которые он упоминал в творчестве
#Oxxxymiron
7
Бабангида − важный персонаж русского рэпа. Как он повлиял на культуру, почему был уникальным и куда исчез
#музыка
24
Oxxxymiron в день рождения завел тикток. Вместо танцев – монолог на три минуты: за звездами «мы еще придем», возвращаться в медиаполе пока не решил
#Oxxxymiron
Секреты сериала «Бандитский Петербург»: персонажи взяты с реальных бандитов, все снято одной камерой, главный герой набит у Оксимирона
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#Бандитский Петербург
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Разбираем 13 сложных кусков нового альбома Оксимирона «Красота и Уродство»
#Oxxxymiron
Как вы знаете тексты Оксимирона. Сложный тест для внимательных слушателей
1
#Oxxxymiron
1
«Шульман всего на семь лет старше Оксимирона». Как страна реагирует на новый альбом «Красота и Уродство» в первый день прослушивания
#Oxxxymiron
17 первых наблюдений о новом альбоме Oxxxymiron «Красота и Уродство»: темы, отсылки, камео
#Oxxxymiron
Обложку нового альбома Oxxxymiron сделал Борис Гребенщиков. Он мечтал о песне с ним и дружил с его детьми
#Oxxxymiron
«Мы переживем это смутное время». Oxxxymiron вместо альбома выпустил микстейп старых треков – и все соцсети таааак шумят 😤
#Oxxxymiron
Бывшая девушка Оксимирона обвинила его в психологическом давлении, изменах и доведении до депрессии – на момент встречи ей было 15. Разбор истории
#Oxxxymiron
Генич на «Давай поженимся». Благодаря Оксимирону мы увидели это великое видео спустя 13 лет
#Константин Генич
Почему новый десятиминутный клип Oxxxymiron – самый резонансный трек в его карьере. И как его понимать
#Oxxxymiron
Oxxxymiron выпускает альбом. 7 доказательств
#Oxxxymiron