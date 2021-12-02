«Шульман всего на семь лет старше Оксимирона». Как страна реагирует на новый альбом «Красота и Уродство» в первый день прослушивания
1 декабря Oxxxymiron выпустил долгожданный альбом «Красота и Уродство». Про него «Гол» писал тут:
Обложку нового альбома Oxxxymiron сделал Борис Гребенщиков. Он мечтал о песне с ним и дружил с его детьми
17 первых наблюдений о новом альбоме Oxxxymiron «Красота и Уродство»: темы, отсылки, камео
Ниже мы фиксируем первые реакции слушателей. Что понравилось, что не понравилось, о чем шутят, про какие темы говорят.
Ютуб-канал Oxxxymiron. Там восторг:
Вот реакция из его группы вконтакте. Тут уже есть критика:
В инстаграме люди сначала просто восторгаются самому факту выхода альбома:
Залетаем в твиттер. Топ-5 в актуальных темах для России к 16:00 по московскому времени. 3 из 5 позиций связаны с Oxxxymiron.
Сборная России по футболу всех переиграла и уничтожила: