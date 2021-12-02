«Шульман всего на семь лет старше Оксимирона». Как страна реагирует на новый альбом «Красота и Уродство» в первый день прослушивания

1 декабря Oxxxymiron выпустил долгожданный альбом «Красота и Уродство». Про него «Гол» писал тут:

Обложку нового альбома Oxxxymiron сделал Борис Гребенщиков. Он мечтал о песне с ним и дружил с его детьми

17 первых наблюдений о новом альбоме Oxxxymiron «Красота и Уродство»: темы, отсылки, камео

Ниже мы фиксируем первые реакции слушателей. Что понравилось, что не понравилось, о чем шутят, про какие темы говорят.

Ютуб-канал Oxxxymiron. Там восторг: