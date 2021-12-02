Oxxxymiron
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#Oxxxymiron

«Шульман всего на семь лет старше Оксимирона». Как страна реагирует на новый альбом «Красота и Уродство» в первый день прослушивания

2 часа назад

ютуб-канал Oxxxymiron

1 декабря Oxxxymiron выпустил долгожданный альбом «Красота и Уродство». Про него «Гол» писал тут:

Обложку нового альбома Oxxxymiron сделал Борис Гребенщиков. Он мечтал о песне с ним и дружил с его детьми

17 первых наблюдений о новом альбоме Oxxxymiron «Красота и Уродство»: темы, отсылки, камео

Ниже мы фиксируем первые реакции слушателей. Что понравилось, что не понравилось, о чем шутят, про какие темы говорят.

Ютуб-канал Oxxxymiron. Там восторг:

Вот реакция из его группы вконтакте. Тут уже есть критика:

В инстаграме люди сначала просто восторгаются самому факту выхода альбома:

Залетаем в твиттер. Топ-5 в актуальных темах для России к 16:00 по московскому времени. 3 из 5 позиций связаны с Oxxxymiron.

Сборная России по футболу всех переиграла и уничтожила:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Oxxxymiron через книги: какая литература на него повлияла + полный список всех книг, которые он упоминал в творчестве
17 первых наблюдений о новом альбоме Oxxxymiron «Красота и Уродство»: темы, отсылки, камео
Обложку нового альбома Oxxxymiron сделал Борис Гребенщиков. Он мечтал о песне с ним и дружил с его детьми
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