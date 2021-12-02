17 первых наблюдений о новом альбоме Oxxxymiron «Красота и Уродство»: темы, отсылки, камео

• Музыка в треке «Чувствую» очень похожа на стиль Дельфина. И вдруг в конце трека с коротким отрывком появляется сам Дельфин! Самое внезапное камео на альбоме.

• В начале и конце альбома один и тот же куплет [Монеточки?].

• Упоминает двух рэп-блогеров. Dropded'a – человека, который обозревает на ютубе все действия Оксимирона. И Даню Порнорэпа – автора телеграм-канала PRNRP и одного из главных музыкальных критиков, которые специализируются на русском рэпе.

• Это самый длинный релиз в карьере Оксимирона. Второй с длиной больше часа и на две минуты длиннее микстейпа «Смутное время», который вышел за несколько недель до этого.

• В конце «Грязи» – отсылка к превью Птахи перед батлом с Гуфом: «Нужно было выбрать – делать дичь прям совсем лютую прям грязь либо делать грязь, но не прям совсем. Я решил делать грязь, но не прям совсем». Это же единственный трек, где читают помимо Оксимирона еще два рэпера – ATL и Игла.