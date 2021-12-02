17 первых наблюдений о новом альбоме Oxxxymiron «Красота и Уродство»: темы, отсылки, камео
• Обложку сделал Борис Гребенщиков – очень важный музыкант для Оксимирона. Подробнее о роли БГ в его жизни мы написали в отдельном материале здесь.
• Музыка в треке «Чувствую» очень похожа на стиль Дельфина. И вдруг в конце трека с коротким отрывком появляется сам Дельфин! Самое внезапное камео на альбоме.
• В начале и конце альбома один и тот же куплет [Монеточки?].
• Упоминает двух рэп-блогеров. Dropded'a – человека, который обозревает на ютубе все действия Оксимирона. И Даню Порнорэпа – автора телеграм-канала PRNRP и одного из главных музыкальных критиков, которые специализируются на русском рэпе.
• Это самый длинный релиз в карьере Оксимирона. Второй с длиной больше часа и на две минуты длиннее микстейпа «Смутное время», который вышел за несколько недель до этого.
• В конце «Грязи» – отсылка к превью Птахи перед батлом с Гуфом: «Нужно было выбрать – делать дичь прям совсем лютую прям грязь либо делать грязь, но не прям совсем. Я решил делать грязь, но не прям совсем». Это же единственный трек, где читают помимо Оксимирона еще два рэпера – ATL и Игла.
• Много треков посвящено рэп-индустрии и критики ее положения, которое сложилось за шесть лет отсутствия Оксимирона. Особенно выделяются такие строчки:
– «Я возвращаю село в слово «Барселона» – это прямой ответ покорителю чартов Кизару, который неоднократно называл возвращение Оксимирона устаревшим и колхозным.
– «Я возвращаю рифмы и панчи в «Рифмы и панчи» – это самый популярный паблик про новый рэп.
– «Шесть лет я был не уверен в себе. Очнулся – *** [трындец]: опять самый свежий в игре».
• «Нон-фикшн» – стеб над теориями заговора: «В Арктике спец-службы строят подземные города», «Высадка на Луне была, а в Нормандии нет», «*** [убили] Кубрика за то, что раскрыл Северный Поток».
• «Я построил третий альбом на костях» – это референс к треку «Спонтанное самовозгорание» из первого альбома «Вечный жид»: «Я построил альбом на костях».
И еще: «Вечный жид 2 – десять лет спустя!»
• В «Улете» Оксимирон читает об отношениях со своим телом (называет его в женском роде), как он его принимал: «Сердито курил, и ты дышала моим дымом», «Я себя бессердечием подначивал, мучал, истощал, изувечивал и подтачивал тебя».
• Оксимирон постоянно подчеркивает еврейство и отсылает на него: МС Биробиджан, Агент 7/40, «По Бабелю, я полтора жида», «Спайдер Иерусалим», «Маленький еврей в черном жанре – Боб Дилан», мазл тов.
• Оксимирон троллит себя за неймдропинг и аудиторию, которая плохо знает западных рэперов:
«Left Eye из TLC, Fetty Wap и Slick Rick, один твит
Все школьники штудируют Genius».
• В «Лифте» Оксимирон читает о детстве в Германии, сложных отношениях с отцом, обращается себе как к Мифу (его первый рэп-псевдоним) и вспоминает:
«Кругом славянские носы, пацанские азы».
«Стыд за семейку, с сыном затюканным, гиперопеку с милым сюсюканьем».
«Вдали от дома тянет назад берлога».
• В текстах очень много имен около политики и героев общественно-политических новостей. ОЧЕНЬ МНОГО: Назарбаев, Путин, Лукашенко, Шульман, Дугин, Меркель, Познер, ЕСПЧ, Азат Мифтахов – это только маленькая часть.
• Одна из сквозных тем альбома – принятие себя и психологическая работа, которую провел Оксимирон, разбираясь с внутренними проблемами. Он постоянно говорил, что полюбил себя, отпустил загоны, раскрепостился. Одна из ключевых цитат об этом:
«Альбом не прозрение в духе Yeezus'а.
Но, парни, мастер-класс по тому, как выйти из кризиса» (кстати, не единственное упоминание Канье Уэста).
• «Тень» – трек с таким названием есть и у идейного соперника Оксимирона по старым онлайн-батлам Бабангиды.
Только у Бабангиды: «Моя тень – мой лучший друг»
У Оксимирона: «Моя тень, она тянется за мной по земле. Но хоть убей, я не верю, что мы с ней одно целое».
Бабангида − важный персонаж русского рэпа. Как он повлиял на культуру, почему был уникальным и куда исчез
• Продолжаются заочные отношения с рэпером Talib Kweli.
На батле со Славой КПСС Оксимирон ему респектовал («Для меня Black Star означает Talib Kweli и Mos Def»)
Через три года Kweli раскритиковал Оксимирона за «расистское фото».
В «Мы все умрем» Оксимирон отвечает, читая, что Talib Kweli сошел с ума.