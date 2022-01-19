Секреты сериала «Бандитский Петербург»: персонажи взяты с реальных бандитов, все снято одной камерой, главный герой набит у Оксимирона

10 мая 2000 года телеканал НТВ показал премьеру сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат». Ранее 1 мая там же вышел первый сезон «Барон», который состоял всего из пяти серий и строился вокруг других героев. Новая премьера затмила и его, и все другие сезона сериала и стала культовой как отдельное произведение. На все продолжения «Бандитского Петербурга» с другими персонажами уже никто не обращал такого внимания. В этом материале мы переоткрываем историю «Адвоката» заново через подробности о съемках и детали вокруг сериала.

1. «Бандитский Петербург 2: Адвокат», прямо как когда-то «Крестный отец», опирается на литературный первоисточник и снят по произведениям автора криминальных романов Андрея Константинова. Сам Константинов писал сценарий и снимался сразу в трех эпизодах. В двух из них даже попадал в кадр, а еще в одном просто сидел спиной к камере. Позже вспоминал: «Ничего играть особо не приходилось. Ты там просто был такой куклой. Это смешно, забавно».

2. Кстати, Андрей Константинов или Андрей Баконин? Иногда один и тот же человек появляется в истории «Бандитского Петербурга» под разными фамилиями. Его настоящая фамилия – Баконин. Но везде и всегда он подписывался Константиновым. Объяснял: «Константинов – это не совсем псевдоним. Это фамилия, на которую я имею такие же права, как на фамилию Баконин: это девичья фамилия моей мамы».

3. Константинов рассказывал, что бюджет на каждую из 15 первых серий «Бандитского Петербурга» («Барон» + «Адвокат») не превышал 25 тысяч долларов. Все они снимались одной камерой. В интервью «Фонтанке» он подтверждал историю о камере, но уже говорил о 30-35 тысячах на серию. Из них в полторы тысячи оценивался один съемочный день Армена Джигарханяна.