Секреты сериала «Бандитский Петербург»: персонажи взяты с реальных бандитов, все снято одной камерой, главный герой набит у Оксимирона
10 мая 2000 года телеканал НТВ показал премьеру сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат». Ранее 1 мая там же вышел первый сезон «Барон», который состоял всего из пяти серий и строился вокруг других героев. Новая премьера затмила и его, и все другие сезона сериала и стала культовой как отдельное произведение. На все продолжения «Бандитского Петербурга» с другими персонажами уже никто не обращал такого внимания. В этом материале мы переоткрываем историю «Адвоката» заново через подробности о съемках и детали вокруг сериала.
1. «Бандитский Петербург 2: Адвокат», прямо как когда-то «Крестный отец», опирается на литературный первоисточник и снят по произведениям автора криминальных романов Андрея Константинова. Сам Константинов писал сценарий и снимался сразу в трех эпизодах. В двух из них даже попадал в кадр, а еще в одном просто сидел спиной к камере. Позже вспоминал: «Ничего играть особо не приходилось. Ты там просто был такой куклой. Это смешно, забавно».
2. Кстати, Андрей Константинов или Андрей Баконин? Иногда один и тот же человек появляется в истории «Бандитского Петербурга» под разными фамилиями. Его настоящая фамилия – Баконин. Но везде и всегда он подписывался Константиновым. Объяснял: «Константинов – это не совсем псевдоним. Это фамилия, на которую я имею такие же права, как на фамилию Баконин: это девичья фамилия моей мамы».
3. Константинов рассказывал, что бюджет на каждую из 15 первых серий «Бандитского Петербурга» («Барон» + «Адвокат») не превышал 25 тысяч долларов. Все они снимались одной камерой. В интервью «Фонтанке» он подтверждал историю о камере, но уже говорил о 30-35 тысячах на серию. Из них в полторы тысячи оценивался один съемочный день Армена Джигарханяна.
4. «Бандитский Петербург 2: Адвокат» – это на самом деле фильм про любовь. И именно любовная линия изначально стоит в его задумке на первом месте. Сам режиссер Владимир Бортко рассказывал об этом исполнителю главной роли Дмитрию Певцову. А Певцов так описывал роль в «Бандитском Петербурге» в интервью Дмитрию Гордону: «Это была для меня история современного Гамлета».
5. «Барон» и «Адвокат» почти не связаны (только через второстепенных персонажей), но снимались параллельно. В один день съемочная группа работала с двумя актерскими составами. Бортко был режиссером двух историй – и не планировал продолжение. Смерть героев важна для соблюдения принципов гангстерского кино. Поэтому Бортко их убил, а следующие части снимали другие люди. Он остался номинальным продюсером.
6. Актеры Дмитрий Певцов и Алексей Серебряков подружились на съемках, когда играли двух бывших друзей и соперников по любви. Позже Серебряков говорил о «Бандитском Петербурге»: «Это просто работа. Для вас это культовый сериал, а для меня нет». Певцов наоборот считает ту роль важной для собственной карьеры. Недавно он вспоминал съемки «Бандитского Петербурга» в соцсетях:
7. У сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат» могла быть другая женщина-звезда. На место Ольги Дроздовой рассматривалась Екатерина Стриженова. Выбор Дроздовой продвинул Бортко, хотя Стриженова больше нравилась Константинову. Аргумент: «У Стриженовой природа девичья, а у Дроздовой – женская». Дроздова вытаскивала и дополняла несуществующий книжный образ.
8. Константинов писал в предисловии к «Адвокату»: «В конце 1993 года пришел ко мне в редакцию известный режиссер Валерий Огородников, который неожиданно буквально потребовал, чтобы я написал для него сценарий фильма-драмы о жизни современных бандитов». Позже Бортко выкупил права на экранизацию у Огородникова – тот не нашел на нее деньги.
9. Оксимирон сделал татуировку с изображением Сергея Челищева. Это персонаж из «Бандитского Петербурга», которого играет Дмитрий Певцов. В 2015-м он объяснял в твиттере: «Это «Черный Адвокат» Челищев, дико спорный персонаж: экс-мусор, бандос поневоле, давний герой моего личного пантеона». До этого Оксимирон регулярно упоминал сериал в твиттере.
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10. Есть легенда, что в массовке снимались реальные бандиты. Создатели сериала это обычно не вспоминают, зато у некоторых персонажей есть подтвержденные прототипы. Гурген – Отари Квантришвили. Этот криминальный авторитет был убит в Москве тремя выстрелами из снайперской винтовки. Гурген в «Бандитском Петербурге» – вор в законе из Москвы.
11. Во всех описаниях написано, что «Бандитский Петербург» снят и экранизирован в рекордные сроки (меньше года). Маленький бюджет мы уже упоминали, но была и помощь для команды. Губернатор Яковлев разрешил бесплатную съемку на государственных объектах. Уже в 2009-м Яковлев подтверждал, что помогал со съемками вместе с другими бизнесменами.
12. Миф вокруг сериала: «Бандитский Петербург» снят по одноименному роману. Это не так – подобного романа у Константинова тогда не было. Он работал журналистом в «Смене», куда в 1992 году написал статью с таким названием. Придумал не сам – предложил редактор. Сериал «Бандитский Петербург» экранизирован сразу по нескольким произведениям Константинова.
13. В «Бандитском Петербурге» Антбиотика играет Лев Борисов. Эта роль считается главной в его карьере. Константинов вспоминал, что Борисов даже падал перед ним на колени – так выражал благодарность. Другая история – от Валерия Кухарешина, который читал закадровый текст: «Иногда ему невозможно было выйти на улицу – люди плевали вслед и называли негодяем».
14. Важная теория: прототипом Антибиотика был Дмитрий Филиппов. Это создатель налоговой инспекции в Санкт-Петербурге. В 1998 году Филиппов погиб от взрыва в собственном подъезде. Константинов отвечал на это: «Антибиотик все-таки собирательный герой. И, безусловно, я имел в виду Филиппова по манере говорить, по каким-то чертам характера, но Филиппов не был вором».
15. Игорь Корнелюк – композитор «Бандитского Петербурга». Он рассказывал, что получал благодарность от реальных бандитов за песню «Город, которого нет». В сезоне-2020/21 фигурист Евгений Семененко использовал музыку из сериала в короткой программе. Еще раньше ее брал Плющенко. В 2020-м Корнелюк сам собирал для программы Семененко новый единый фрагмент.