Oxxxymiron выпустил новый трек – второй за неделю

«Мир навыворот, а на сердце бардак. Подкури мне, брат, коли дело табак», – поется в песне. Трек длится минуту и 53 секунды, на видеоряде – зацикленный ролик с рассыпанным табаком в виде слова «табак» и бумажкой для самокруток, на которой написано «переучет».

Предыдущая песня «Ойда» вышла с полноценным клипом, снятым Oxxxymiron после возвращения в Петербург. Две эти песни стали первыми релизами после выхода альбома «Красота и уродство» в 2021 году.