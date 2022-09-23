Oxxxymiron
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Oxxxymiron выпустил новый трек – второй за неделю
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Oxxxymiron опубликовал на стриминговых площадках песню «Переучет – табак». Она вышла без анонсов и промо-кампаний и стала вторым треком, выпущенным им на неделе.
«Мир навыворот, а на сердце бардак. Подкури мне, брат, коли дело табак», – поется в песне. Трек длится минуту и 53 секунды, на видеоряде – зацикленный ролик с рассыпанным табаком в виде слова «табак» и бумажкой для самокруток, на которой написано «переучет».
Предыдущая песня «Ойда» вышла с полноценным клипом, снятым Oxxxymiron после возвращения в Петербург. Две эти песни стали первыми релизами после выхода альбома «Красота и уродство» в 2021 году.
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