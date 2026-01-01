Джон Толкин

Годы жизни
1892-1973
Факт
Автор более двухсот различных публикаций
Лента
Материалы
Материалы
«Зло не сотворит ничего нового». Фанаты «Властелина колец» массово критикуют сериал от Amazon за графику и темнокожих персонажей еще до выхода
#Властелин колец
Что мы знаем про сериал по «Властелину колец»: 22 центральных персонажа, больше миллиарда долларов, темнокожие гномы, харфуты вместо хоббитов
#Властелин колец
Oxxxymiron через книги: какая литература на него повлияла + полный список всех книг, которые он упоминал в творчестве
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#Oxxxymiron
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