Что мы знаем про сериал по «Властелину колец»: 22 центральных персонажа, больше миллиарда долларов, темнокожие гномы, харфуты вместо хоббитов

Amazon объявил о планах на сериал по «Властелину колец» еще в 2017 году. За пять лет в медиа появлялись разовые детали о проекте, но сам Amazon практически ничего не раскрывал. Даже имена актеров назвали без привязки к их героям.

Но с начала 2022 года стартовала активная промо-кампания: создатели объявили официальное название «Властелин колец: Кольца власти», выпустили первый тизер, постеры, кадры со съемок. И даже показали первые три серии журналистам Vanity Fair. Шоу выйдет 2 сентября 2022 года – в день 49-летия смерти Толкина. Рассказываем, что уже известно о проекте.

«Можем ли мы придумать роман, которого Толкин никогда не писал?» Про что будет сюжет «Властелин колец: Кольца власти»

Наследники Толкина в 2017 году провели аукцион, на котором продали права на Приложения. Там собрано все, что посвящено событиям Второй эпохи Средиземья – и именно на этом периоде основан сюжет.

Если коротко: в эту эпоху появились кольца власти, произошло восхождение Саурона и война эльфов+людей против него. События же оригинальной кинотрилогии, снятой Питером Джексоном, развернулись на тысячелетия позже тех событий – тогда кольцо всевластия попало сначала к хоббиту Бильбо, а потом к Фродо и Сэму, которые уничтожили его.