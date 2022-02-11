Что мы знаем про сериал по «Властелину колец»: 22 центральных персонажа, больше миллиарда долларов, темнокожие гномы, харфуты вместо хоббитов
Amazon объявил о планах на сериал по «Властелину колец» еще в 2017 году. За пять лет в медиа появлялись разовые детали о проекте, но сам Amazon практически ничего не раскрывал. Даже имена актеров назвали без привязки к их героям.
Но с начала 2022 года стартовала активная промо-кампания: создатели объявили официальное название «Властелин колец: Кольца власти», выпустили первый тизер, постеры, кадры со съемок. И даже показали первые три серии журналистам Vanity Fair. Шоу выйдет 2 сентября 2022 года – в день 49-летия смерти Толкина. Рассказываем, что уже известно о проекте.
«Можем ли мы придумать роман, которого Толкин никогда не писал?» Про что будет сюжет «Властелин колец: Кольца власти»
Наследники Толкина в 2017 году провели аукцион, на котором продали права на Приложения. Там собрано все, что посвящено событиям Второй эпохи Средиземья – и именно на этом периоде основан сюжет.
Если коротко: в эту эпоху появились кольца власти, произошло восхождение Саурона и война эльфов+людей против него. События же оригинальной кинотрилогии, снятой Питером Джексоном, развернулись на тысячелетия позже тех событий – тогда кольцо всевластия попало сначала к хоббиту Бильбо, а потом к Фродо и Сэму, которые уничтожили его.
Приложения – это не связанное и последовательное произведение Толкина, а отдельные заметки. Он писал их, разрабатывая мир Средиземья. В них содержатся подробности об истории, культуре народов, быте, языках и генеалогии героев.
Один из авторов сериала Патрик МакКей так сформулировал главный вопрос шоу: «Можем ли мы придумать роман, которого Толкин никогда не писал, и воплотить его в сериале из мега-событий, которые могли бы произойти только сейчас?»
Актеры и персонажи: будут 22 основных фигуры, а среди них – герои оригинальной трилогии и предки хоббитов
Мир проекта заявлен как сверхмасштабный и по количеству героев, и по количеству охватываемых локаций. Вот только некоторые из персонажей проекта:
- Галадриэль (Морвет Кларк). Эльфийка, которая пытается выследить пособников бога Моргота, убивших ее брата. В оригинальной трилогии она станет сильнейшей эльфийской владычицей (роль исполняла Кейт Бланшет).
- Келебримбор (Чарльз Эдвардс). Эльфийский кузнец, который создал кольца.
- Исильдур (Макс Болдри). Человек, военачальник, который похитил кольцо всевластия после поражения Саурона в войне.
- Элронд (Роберт Арамайо). Архитектор, один из хранителей колец и один из ключевых персонажей оригинальной трилогии (роль исполнил Хьюго Уивинг).
Особенность каста в том, что несмотря на масштаб проекта основные роли исполняют не популярные актеры из Голливуда, чьи имена традиционно используются в промо. Каст собран из людей, которые хоть и снимались в крупных проектах, но не на ведущих ролях. Например, Морвет Кларк появлялась в «Патрике Мелроузе» и «Темных началах», Макс Болдри – в сериале «Годы», а Роберт Арамайо – в «Игре престолов».
Еще в сериале покажут расцвет подземного королевства Мории (Кхазад-дум), сюжет о запретных отношениях лесного эльфа и деревенской целительницы, а также историю человека-изгоя Халбранда, который встретит Галадриэль.
Отдельный вопрос фанатов был о хоббитах в сериале. Авторы объяснили, что до событий оригинальной трилогии эта раса «не делала ничего исторического и примечательного». Поэтому в сюжет ввели не самых хоббитов, а их предков – мохноногов (харфутов).
Все сюжетные линии будут развиваться на фоне нарастающей угрозы – ощущения скорого возвращения Саурона. Vanity Fair пишет, что в начале сюжета будут только намеки на это, а кульминацией станет его становление как тирана.
Постеры и первые кадры: не все фанаты одобрили темнокожих эльфов и гномов. Но авторы защищают подход
Когда Amazon объявил имена актеров (даже без привязки к ролям), то сразу столкнулся с критикой в соцсетях. Все из-за мультикультурного набора – в нем были актеры иранского, латиноамериканского и карибского происхождения.
В частности, темнокожая актриса София Номвет сыграет принцессу гномов и станет первым афроамериканским гномом во всех толкиновских экранизациях. А Исмаэль Круз Кордова будет первым «небелым» актером в роли эльфа. Старейшину харфутов исполнит Ленни Генри – британец ямайского происхождения.
Исполнительный директор сериала Линдси Вебер сказала: «Нам казалось естественным, что адаптация произведения Толкина отразит то, как на самом деле выглядит мир. Его [Толкина] истории рассказывают о том, как у выдуманных рас все получается, когда они выходят за пределы своих культур и объединяются».
Сериал, конечно, сравнивается с «Игрой престолов», но интонация будет другой
Vanity Fair описывает сериал как «роскошную, захватывающую смесь дворцовых интриг, магии, войны и мифологии». Из-за масштабности, большого набора параллельных сюжетных линий и средневеково-магической эстетики «Кольца власти» часто пропускают через опыт «Игры престолов».
Но авторы предупреждают, что проекты различаются по тону. «Кольца власти» задумывались как «шоу для всех», в том числе для «детей 11, 12 и 13 лет». То есть в нем не будет сцен откровенного насилия или секса, как в «Игре престолов».
Маккей сказал, что материал Толкина может пугать или быть политическим, но также он «трогательный, жизнеутверждающий и оптимистичный». «Это о дружбе, и о братстве, и о неудачниках, преодолевающих великую тьму».
Бюджет сериала – 462 миллиона долларов. И это только первый сезон
Amazon не подтверждал стоимость производства официально. Но профильные медиа писали о 462 миллионах долларах только на первый сезон и называли его самым дорогим сериалом в истории.
Для сравнения: производство одного сезона «Игры престолов» не превышало 100 миллионов, а всей оригинальной трилогии «Властелина колец» – 500 миллионов. Vanity Fair считает, что весь проект «Колец власти» (пять сезонов плюс промо-кампания) «без сомнений» превысит миллиард долларов.
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На покупку прав у наследников Толкина претендовали HBO и Netflix, но в итоге они достались Amazon за 250 миллионов долларов. Это шоу может стать ключевым в «стриминговых войнах», считает Vanity Fair. В апреле 2021 года Amazon отчитался о 200 миллионах подписчиках. Это позволяет поставить его примерно на один уровень с лидером Netflix (204 миллиона). Хотя нужно учесть, что не все подписчики Amazon смотрят видео через Amazon Prime Video.
Создание такого дорогостоящего проекта продолжает тренд на растущие инвестиции в создание контента. Финансовый холдинг Wells Fargo заявил 140,5 миллиарда долларов, которые девять крупнейших IT-компаний Америки потратят на контент в 2022 году. Среди них:
- Disney – 32,9 миллиарда.
- Netflix – 19,3 миллиарда.
- Amazon – 12,5 миллиарда.
- Apple – 8,1 миллиарда.
Для сравнения: кассовые сборы в рекордном для киноиндустрии 2019 году составили 42,5 миллиарда долларов. Рост расходов продолжится минимум до 2025 года и составит к тому моменту 172 миллиарда долларов.