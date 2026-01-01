Bad Bunny

Дата рождения
10 марта 1994 г.
Инфо
Пуэрториканский рэпер, певец, автор песен и актер
Лента
Материалы
Материалы
Почему самая популярная песня мира сейчас – это пародия про президента Перу на бит Эминема
#музыка
Все материалы