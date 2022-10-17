Эминема сформировали трудные отношения с мамой: он ругался, судился, годами не разговаривал и «рыл могилу» в клипе

Молодость Эминема: мама пустила его подруг-подростков, лишилась опеки над младшим сыном и постоянно звонила-звонила-звонила

Когда Эминему было 15 лет, Дебби позволила принять в их доме близняшек, которые сбежали от родителей-алкоголиков. Одной из них была будущая жена Эминема – Ким Скотт.

В последующих интервью Дебби говорила: сын получал все, что хотел – и резко реагировала на обвинения, что ей не удалось стать хорошей матерью.

Когда Эминем работал в ресторане, он часто переезжал уже один – из-за постоянных ссор с матерью, так считал его бывший менеджер. Коллеги вспоминали, что та часто звонила ему даже в моменты, когда он из-за сильной занятости не мог подойти к телефону.

Соседи расходятся во мнении о том, какой была Дебби – одни помнят ее милой и преданной матерью, другие называют сумасшедшей.

Дебби лишилась опеки над младшим братом Эминема. Социальный работник предположил, что у нее синдром Мюнхгаузена (симуляция болезни ради получения заботы и внимания) – и это может травмировать личность ребенка. Об этом же синдроме в песне Cleanin 'Out My Closet позднее говорил и сам Эминем.