Эминема сформировали трудные отношения с мамой: он ругался, судился, годами не разговаривал и «рыл могилу» в клипе

Однажды Дебби выиграла суд из-за оскорбительных слов в песне. Да, суд против собственного сына

My Name Is – дебютный сингл с альбома The Slim Shady LP, который стал первым альбомом Эминема, выпущенным крупным лейблом. В нем есть строчки:

Ninety-nine percent of my life I was lied to

I just found out my mom does more dope than I do

Строчка о том, что мать принимает больше наркотиков, чем он, сильно не понравилась Дебби. Следующий шаг – иск против сына за клевету на целых 10 миллионов долларов. Суд Дебби выиграла, но компенсация была в 400 раз меньше – всего 25 тысяч. Притом Дебби получила из них всего $1600, остальные деньги ушли адвокату.