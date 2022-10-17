Эминем
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Эминема сформировали трудные отношения с мамой: он ругался, судился, годами не разговаривал и «рыл могилу» в клипе

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Geisler-Fotopress / Global Look Press

Мама – один из столпов Эминема как творца и медиаперсонажа: обида, ссоры, условия детства, принятие. 

Как все начиналось в детстве: ушедший отец, разъезды, избиение в школе

Дебби вышла замуж в 15 лет. В 17 родила. Операция шла 73 часа. «Я прошла через сущий ад», – вспоминала она. Отец ушел из семьи и часто ссорился с матерью. Она постоянно  постоянно переезжала с маленьким сыном и работала на нескольких работах, но редко задерживалась на какой-то из них. Параллельно пыталась выстроить личную жизнь, поэтому Эминема часто воспитывали бабушка и дядя.

У него часто не складывались отношения с другими детьми. В одной из школ его избили сверстники, и тогда Дебби подала иск против руководства школы.

Эминем с матерью на фото

Скриншот видео Inside Edition

Молодость Эминема: мама пустила его подруг-подростков, лишилась опеки над младшим сыном и постоянно звонила-звонила-звонила

Когда Эминему было 15 лет, Дебби позволила принять в их доме близняшек, которые сбежали от родителей-алкоголиков. Одной из них была будущая жена Эминема – Ким Скотт.

В последующих интервью Дебби говорила: сын получал все, что хотел – и резко реагировала на обвинения, что ей не удалось стать хорошей матерью.

Когда Эминем работал в ресторане, он часто переезжал уже один – из-за постоянных ссор с матерью, так считал его бывший менеджер. Коллеги вспоминали, что та часто звонила ему даже в моменты, когда он из-за сильной занятости не мог подойти к телефону.

Соседи расходятся во мнении о том, какой была Дебби – одни помнят ее милой и преданной матерью, другие называют сумасшедшей.

Дебби лишилась опеки над младшим братом Эминема. Социальный работник предположил, что у нее синдром Мюнхгаузена (симуляция болезни ради получения заботы и внимания) – и это может травмировать личность ребенка. Об этом же синдроме в песне Cleanin 'Out My Closet позднее говорил и сам Эминем.

Дом, который стал главной обложкой Эминема, а позже – снесен

Суперпопулярный альбом The Marshall Mathers LP, который выпущен в 2000 году – это дом в Детройте, где вырос Эминем. С 1989-го по 2003-й дом принадлежал Дебби.

В ноябре 2013-го дом пострадал при пожаре и в том же месяце снесен, поскольку власти штата Мичиган признали его аварийным. Ранее он выставлялся на eBay за $500 тысяч, но не привлек интереса, а в 2007-м был куплен за $24,6 тысячи.

Официальный сайт Эминема

Однажды Дебби выиграла суд из-за оскорбительных слов в песне. Да, суд против собственного сына

My Name Is – дебютный сингл с альбома The Slim Shady LP, который стал первым альбомом Эминема, выпущенным крупным лейблом. В нем есть строчки:

  • Ninety-nine percent of my life I was lied to
  • I just found out my mom does more dope than I do

Строчка о том, что мать принимает больше наркотиков, чем он, сильно не понравилась Дебби. Следующий шаг – иск против сына за клевету на целых 10 миллионов долларов. Суд Дебби выиграла, но компенсация была в 400 раз меньше – всего 25 тысяч. Притом Дебби получила из них всего $1600, остальные деньги ушли адвокату.

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Но Эминем продолжал нападки. В треке Cleanin’ Out My Closet описываются сложные отношения с ней. В клипе он роет ей могилу. Позже Эминем говорил, что мать поступала с ним жестоко, а воспоминания об этом возвращаются и преследуют.

В знаменитой песне Without Me тоже есть упоминание. Эминем заявил, что утряс свои судебные дела (намек на иск) и выругался в адрес Дебби.

  • I just settled all my lawsuits
  • Fuck you Debbie!

Темы матери встречались и в менее заметных песнях – Role Model, Kill You, My Mom, Marshall Mathers, Criminal.

Дебби в 2001 году

Скриншот видео Inside Edition

Дебби написала автобиографию: Эминем предстает там совсем другим

Книга вышла в 2008 году под названием «Мой сын Маршалл, мой сын Эминем». Дебби написала в ней о собственном детстве, замужестве и отношениях с Эминемом. Заявленная цель – рассказать правду. По мнению Дебби, Эминем говорил много неправды, чтобы стать знаменитым: 

«Какая мать захочет, чтобы ее знали как алкоголичку, сидящую на таблетках?»

Еще она рассказала, что у Эминема развилась маниакальная депрессия, с которой он борется несколько лет, а состояние ухудшилось после рождения дочери.

В Великобритании книга стала популярной – разошлась тиражом более 100 тысяч экземпляров. А еще Дебби даже выпустила диск Dear Marshall с тремя песнями, посвященными сыну.

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Вот что об этом писали медиа: в 2003-м Дебби узнала о раке груди, а спустя год обанкротилась. В 2006-м была такая информация: Эминем оплатил счета на сумму более $300 тысяч. Тогда пресса узнала, что у Дебби уже четвертая стадия и что она умирает.

В 2010 году появились сообщения о смерти Дебби, но на самом деле в том году от рака груди умерла двоюродная бабушка Эминема – очень близкий для него человек. Бабушка помогала Эминему в детстве. По его словам, именно она была для него «настоящей матерью».

Скриншот видео Inside Edition

Эминем посвятил ей еще одну песню – в день матери. И она сильно отличается от других

Трек называется Headlights. Эминем в тексте признался, что не думал, насколько его слова могут ранить. И что матери, вероятно, досталось больше всех. «Не зашел ли я слишком далеко?» – спрашивает он.

  • Never thinking about who what I said hurt, in what verse
  • My mom probably got it the worst
  • The brunt of it, but as stubborn as we are
  • Did I take it too far?
  • Cleaning out my closet and all them other songs
  • «Cleanin' Out My Closet», и все другие песни,
  • But regardless I don't hate you cause ma!
  • You're still beautiful to me, cause you're my mom

На тот момент Эминему уже был 41 год. 59-летняя Дебби отреагировала в интервью MLive.com: фактически они не общались 13 лет, несколько лет она его не видела вообще, хотя пыталась связаться. «Я просто хочу его обнять», – сказала она.

В 2021-м Эминем открыл ресторан Mom’s Spaghetti в Детройте – это отсылка к строчке из песни Lose Yourself, выпущенной почти за 20 лет до этого.

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Общаются ли сейчас Эминем и Дебби – не слишком понятно. Медиа периодически пишут, что они сумели сохранить общение, которое в последние годы стало намного лучше. Но на каком уровне? Известно, что Дебби замужем, у нее трое внуков, а состояние оценивается примерно в $700 тысяч.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Real Slim Shady
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