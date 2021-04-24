Где смотреть «Оскар»-2021

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоится 93-я церемония награждения премии «Оскар». Она будет присуждаться за заслуги в области кинематогрофа за 2020 год.

Церемония начнется примерно 01:30 по московскому времени. Прямую трансляцию вы можете посмотреть на ОККО. Сайт покажет ее бесплатно. Посмотреть анонс и запланировать уведомление о начале трансляции можно на сайте ОККО.