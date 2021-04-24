Оскар-2021
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#Оскар-2021 #кино #Оскар

Где смотреть «Оскар»-2021

2 часа назад

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоится 93-я церемония награждения премии «Оскар». Она будет присуждаться за заслуги в области кинематогрофа за 2020 год.

Церемония начнется примерно 01:30 по московскому времени. Прямую трансляцию вы можете посмотреть на ОККО. Сайт покажет ее бесплатно. Посмотреть анонс и запланировать уведомление о начале трансляции можно на сайте ОККО.

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