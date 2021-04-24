Оскар-2021
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#Оскар-2021 #кино #Оскар

Во сколько начало и когда «Оскар»-2021

час назад

На последней неделе апреля-2021 в Лос-Анджелесе состоится 93-я церемония награждения премии «Оскар».

  • Пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.
  • Прямая трансляция пройдет в 01:30 по московскому времени.

Где смотреть «Оскар»-2021

В этот раз за премию лучшему фильму поборются такие фильмы: «Манк» (10 номинаций), «Иуда и черный мессия» (6 номинаций), «Минари» (6 номинаций), «Звук металла» (6 номинаций) и «Суд над чикагской семеркой» (6 номинаций).

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Источник:
Гол
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