Оскар

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Американская кинопремия, созданная в 1929 г.
Факт
В 1981 г. победителем в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" стала советская картина "Москва слезам не верит"
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Шорт-лист «Оскара»: российский фильм «Разжимая кулаки» вылетел, но среди номинантов есть российский мультфильм
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