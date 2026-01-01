Оскар

Инфо
Американская кинопремия, созданная в 1929 г.
Факт
В 1981 г. победителем в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" стала советская картина "Москва слезам не верит"
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Как различать «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус» друг от друга – большая шпаргалка
#Оскар
Марлон Брандо отказался от «Оскара» и выпустил на сцену индианку, но ее речь о неравенстве высмеяли – и извинились только спустя 50 лет
#Сачин Литтлфизер
Чем закончился скандал с Уиллом Смитом: десятилетний запрет на посещение «Оскара», остановка съемок фильма с главной ролью
#Уилл Смит
Что такое алопеция – болезнь жены Уилла Смита: почему она возникает, как лечить и обязательно ли брить голову наголо
#Уилл Смит
Разбираем детали скандала с ударом Уилла Смита на «Оскаре»: постановка или нет, что говорят участники, как Крис Рок раньше уже шутил про жену
#Оскар
Где и как в России посмотреть фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» – «Оскар» за лучший фильм года впервые выиграл стриминг
#Оскар
Что за фильм «Королева баскетбола» получил «Оскар» – документалка о единственной женщине, выбранной на драфте НБА
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#Оскар
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Назовите все лучшие фильмы «Оскара» за все года: игра для лучших фанатов кино
#Оскар
Секреты Уолта Диснея: как убил сову, кто нарисовал Микки Мауса вместо него, почему запрещал носить усы и был ли антисемитом
#Уолт Дисней
Уилл Смит ударил комика на сцене «Оскара» за шутку о его жене, затем получил премию и заплакал во время речи
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#Оскар
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Глухой актер Коцур получил «Оскар». Переводчик плакал, когда озвучивал его речь с языка жестов
#Оскар
Все победители премии «Оскар»-2022 во всех номинациях
#Оскар
13 ярких выступлений на награждении «Оскара»: речь из четырех слов, 71-летний актер отжимается, Марлон Брандо заменил себя индианкой
#Оскар
Как «Оскар» выбирает фильмы для номинаций? Кто может стать членом Академии (кто угодно!)? Как Россия выдвигает лучший фильм?
#Оскар
Секреты красной ковровой дорожки «Оскара»: как она появилась, сколько стоит и красная ли на самом деле
#Оскар
Где смотреть «Оскар-2022» в России
#Оскар
Фильм от России попал на «Оскар»-2022 – короткометражка «Боксбалет». Она про любовь боксера и балерины на фоне исторических эпох
#Оскар-2022
Актриса получила украденный «Оскар» спустя 30 лет – за номинацию, которой больше не существует
#Оскар
Фильм «Властелин Колец» с The Beatles на главных ролях не вышел – Толкина бесили соседи-гитаристы
#The Beatles
Как Меньшов выиграл важный для русского кино «Оскар» за «Москва слезам не верит»: не поверил в новости о победе и забрал статуэтку лишь через восемь лет
#Владимир Меньшов
Быстрые факты про «Оскар-2021»: женщина второй раз в истории стала лучшим режиссером, главный фаворит – без наград
#Оскар-2021
Секреты статуэтки «Оскар». Можно купить за доллар, делается из меди (и даже гипса!), воры выбрасывали ее на свалку
#Оскар-2021
«Оскар-2021». Фильм про Мухаммеда Али вообще не про бокс. Здесь его последняя ночь под именем Кассиус Клей
#Оскар-2021
Песня с «Оскара-2021» парализовала целый город в Исландии: поют ее в церквях и школах, а мэр объявил выходной для всех
#Оскар-2021
Фильмы «Оскар». Все номинанты на «Оскар-2021»
#Оскар-2021