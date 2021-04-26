Оскар-2021
Оскар
Быстрые факты про «Оскар-2021»: женщина второй раз в истории стала лучшим режиссером, главный фаворит – без наград
5 часов назад
93-я церемония «Оскара» прошла необычно. Многие актеры и режиссеры выходили по видеосвязи, а сама церемония проходила не в кинотеатре «Долби», а на вокзале Union Station.
Вот главные итоги «Оскара-2021»:
Лучший фильм и режиссура – «Земля кочевников» (Хлоя Чжао)
- Чжао стала второй женщиной, которая победила в этой номинации. В последний раз женщина-режиссер становилась лучшей в 2010-м. Кэтрин Бигелоу выиграла «Оскар» за фильм «Повелитель бури».
- Для Чжао это был только третий полнометражный фильм.
- Четвертая ее работа «Вечные» – это 26-й фильм в киновселенной Marvel. Выйдет в ноябре этого года.
Лучший актер – Энтони Хопкинс («Отец»)
- Хопкинсу сейчас 83 года. Никто раньше в таком возрасте не становился лучшим актером.
- До этой победы у Хопкинса был только один «Оскар» (за роль в «Молчании ягнят») и четыре номинации.
- За Хопкинса статуэтку получил Хоакин Феникс. На церемонии он не вышел даже по видеосвязи.
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Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)
- Макдорманд уже в третий раз выигрывает «Оскар». Впервые победила в 1997-м (роль в «Фарго»), а потом выиграла спустя 21 год за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
- Из ныне живущих актеров только у Дэниела Дэй-Льюиса есть три «Оскара» за главную роль.
- Во время награждения Макдорманд призвала людей ходить в кинотеатры и по-волчьи завыла. Это было сделано в память звукового микшера «Земли кочевников» Майкла Вольфа Снайдера, который покончил с собой в 35 лет.
Лучший актер второго плана – Дэниэл Калуя («Иуда и Черный мессия»)
Победить еще мог Лесли Одом-младший за роль певца Сэма Кука в фильме «Одна ночь в Майами». Это история о последней ночи, когда боксер Мухаммед Али был Кассиусом Клеем.
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Лучшая актриса второго плана – Юн Е-джон («Минари»)
Это первая серьезная награда 73-летней актрисы. Она сыграла бабушку, которая приехала из Кореи помогать в США семье эмигрантов.
Другие итоги «Оскара-2021»:
- Ничего не получил «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина (шесть номинаций). Это единственный фильм этого года, который претендовал на звание лучшего, но не выиграл ни в какой номинации.
- Лучший иностранный фильм сделан в Дании – «Еще по одной».
- Впервые на «Оскаре» не было оркестра. За музыку на церемонии отвечал диджей Questlove.
- Как там «Довод» Кристофера Нолана? Есть статуэтка за лучшие визуальные эффекты.
- Фильмы сервиса Netflix получили большего всего номинаций – 36. Выиграли семь раз.
- Самый номинированный фильм этого года «Манк» (10) выиграл два приза. «Оскар» за лучшую операторскую работу и работу художника-постановщика.
- Мультфильм «Душа» стал лучшим? Да!
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