Быстрые факты про «Оскар-2021»: женщина второй раз в истории стала лучшим режиссером, главный фаворит – без наград

Победить еще мог Лесли Одом-младший за роль певца Сэма Кука в фильме «Одна ночь в Майами». Это история о последней ночи, когда боксер Мухаммед Али был Кассиусом Клеем.

«Оскар-2021». Фильм про Мухаммеда Али вообще не про бокс. Здесь его последняя ночь под именем Кассиус Клей