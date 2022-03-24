Секреты Уолта Диснея: как убил сову, кто нарисовал Микки Мауса вместо него, почему запрещал носить усы и был ли антисемитом

3. Когда Диснею было 20 лет, он запустил небольшую киностудию Laugh-O-Gram Studio в Канзас-Сити. Туда он пригласил молодых аниматоров и хотел создавать мультфильмы по сказкам, но проект быстро закрылся – через год студия обанкротилась.

Дисней говорил, что в молодости важно пройти через глубокий провал: «Это заставляет осознать, что может случиться с вами. Из-за этого у меня не было страха за мою жизнь, когда мы были близки к краху. Я никогда не боялся».

В Laugh-O-Gram Studio появилась идея Микки Мауса, когда Дисней увидел мышей в мусорной корзине: «Они дрались за кусочки сыра, когда я работал один поздно вечером. Я вытащил их и посадил в клетку из проволоки на столе. Мне понравился один коричневый домовой мышонок. Он был робким малышом.

Я стучал ему по носу карандашом и приучил бегать внутри нарисованного на чертежной доске черного круга. Когда я уезжал из Канзас-Сити, чтобы попробовать себя в Голливуде, мне не хотелось его оставлять. Поэтому я осторожно отнес его на задний двор, убедился, что это хороший район, и выпустил прирученного малыша на свободу».

4. В 1937 году вышел мультфильм «Белоснежка и семь гномов», хотя окружение называло идею создания безумием и смеялось. Дисней говорил: «Нам пророчили, что никто не будет смотреть мультфильм длиной в полтора часа. Но мы решили, что есть только один способ сделать это успешно – пойти напролом и снять. У нас были большие долги, а через шесть месяцев – миллионы в банке».

Чтобы убедить в силе идеи и продать ее, он один в течение трех часов разыгрывал весь мультфильм: имитировал действия персонажей, раскрывал характеры и создавал голоса. Арт-директор Кен Андерсон сказал, что это понравилось творческой команде: «Мы были очарованы. Он был сам по себе и разыграл эту фантастическую историю». За «Белоснежку и семь гномов» Дисней получил одну большую статуэтку «Оскара» и семь уменьшенных копий.