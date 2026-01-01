Владимир Меньшов

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Как Меньшов выиграл важный для русского кино «Оскар» за «Москва слезам не верит»: не поверил в новости о победе и забрал статуэтку лишь через восемь лет
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