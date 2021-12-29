Леброн стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 36 тысяч очков. До рекорда ему меньше 2400 очков

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным у «Лейкерс» стал капитан Леброн Джеймс.

В этом матче он набрал 32 очка и после этого перешел отметку в 36 тысяч очков – теперь у него 36 001 очко за 1333 матча.

Только два игрока в истории лиги набирали больше: Карл Мэлоун (36 928) и Карим Абдул-Джаббар (38 387).

36-летнему Джеймсу осталось 2386 очков до рекорда лиги. Его контракт с «Лейкерс» истекает в 2023 году, у клуба есть возможность продления еще на сезон.

После возвращения в «Лейкерс» в 2018 году Джеймс набирал в среднем 1443 очка за сезон. Если его результативность не упадет, то в течение двух следующих сезонов он имеет шансы установить новый рекорд.

В текущем сезоне Джеймс провел 23 игры, в которых набрал 634 очка. Это 19-й показатель в лиге.